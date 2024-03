En record d’Anselm Clavé

El 2024 es commemoraran 200 anys del naixement de Clavé (Barcelona, 1824–1874), pare del moviment coral a Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir apropar la música i la cultura a la classe treballadora. Un repte majúscul el d’aquest poeta, compositor i polític revolucionari que va contribuir al progrés social a través de l’art i la música.

La llavor de Clavé va donar fruits a la nostra comarca: A Berga s’han documentat els següents cors d’en Clavé: La Constancia (1863), La Estrella (1868), Societat Coral Foment Catòlic (1900), Societat Coral Unió Berguedana (1900), el Centre Canalista (1900) i el Cor Cooperativa del qual només coneixíem el nom.

El 1885 comença a cantar el Cor d’Obrers de la Fabrica Rosal; el 1882 ho havia fet la Societat Coral Aroma Gironellenca, predecessora de La Lira Gironellensa i l’Alianza Montañesa de Viladomiu agrupava el 1900 els cors de les dues colònies. El Cor Unió Pobletana està documentat des de 1918 i la Flor del Bastareny el 1904.

La Societat Coral Castàlia de Cal Pons cantava el 1903 i canvià de nom pel de Cor d’Obrers Cantaires de Cal Pons; Les flors de Maig de Cal Riera és el nom que el 1910 agrupa l’antic cor de la Societat Coral Massana i Vilaseca.

Al poble de Puig-reig, després de diferents experiències, el 1927 va néixer el Cor La Unió Puigreigenca, conegut popularment com La Unió. L’Ajuntament d’aleshores, presidit per Joan Prat Pons, va pagar l’estendard i, per tant, n’era el propietari. Això explica que el 19 de març de 1934 els socis de l’Ateneu sol·licitessin oficialment que el consistori el cedís a l’entitat.

Tot indica que l’estendard de la Unió va agafar un notable simbolisme, no solament per ser la insígnia d’una entitat que havia aconseguit sumar esforços, sinó també perquè el Cor devia representar els valors de la cultura catalana i del catalanisme en una etapa, els últims anys de la dictadura de Primo de Rivera, en què imperaven les prohibicions.

El 5 de setembre del 1924 el general Lossada, governador civil de Barcelona, prohibia cantar i ballar la sardana La Santa Espina, amb música d’Enric Morera i text d’Àngel Guimerà, estrenada el 1907 formant part de la sarsuela homònima, considerada un himne patriòtic pels catalans.

Per les Caramelles de Pasqua de 1930 el Cor de la Unió de Puig-reig va cantar la Santa Espina. El caporal de la Guardia Civil va intentar confiscar el penó, cosa que no aconseguí degut a la intervenció de l’alcaldia. El fet va afegir una bona dosi de simbolisme a l’estendard. L’emblema del cor va presidir, juntament amb les banderes catalana i republicana, la manifestació de puig-reigencs i puig-reigenques el 14 d’abril de 1931 quan es va proclamar la República.

L’estàndard, pagat per l’Ajuntament del 1927, lluïa en un dels seus atributs la bandera espanyola. El maig de 1931, l’Ajuntament de Puig-reig va pagar unes corbates noves –que encarregà a Magatzems Jorba de Manresa– i també la feina de «canviar el delante domàs» per substituir la bandera borbònica per la republicana.