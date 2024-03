Un altre pas a la C-16

Just el dia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, signava la convocatòria d’eleccions al Parlament del dia 12 de maig, la consellera de Territori, Ester Capella, anunciava a Manresa un nou pas endavant en la política de reducció de preus a l’autopista que el govern català ha anat desenvolupant durant els darrers anys, fins ara a través d’una bateria de descomptes incomprensible que moltíssima gent no aprofita. En aquest cas, el pas és molt més substancial: gratuïta de dilluns a divendres per viatges d’anada i tornada en 24 hores. Bàsicament, gratuïta per a viatges de gent que treballa. La mesura s’afegeix a la de la gratuïtat de la ronda de Manresa i, com aquesta, també s’aplicarà només a vehicles amb Teletac o Satelise (una app molt millorable) i a turismes, no a motos (cosa incomprensible, sent la moto un transport també privat que també s’utilitza per anar a treballar) ni a vehicles pesants. Aquesta mesura s’aplicarà, en principi, encara que el govern ja estigui en temps de descompte, si no és que el que ve decideix explícitament anul·lar-la. Encara que és un pas parcial, és una bona notícia que, aquest cop sí, podria treure trànsit a la C-55. Ja es veurà.