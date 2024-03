Política i aparença de bé

En aquests temps en els quals les mentides es qualifiquen de «postveritats» i les seves justificacions esdevenen «relats», escriure sobre la mala consciència en el procedir dels actors públics pot semblar «bonisme». Malgrat tot, aquest article vol tractar d’això, de la recerca personal de l’honestedat en l’acció política, de la militància.

L’acció política, afortunadament, és molt més que les activitats dels polítics professionals que ocupen la major part del temps de les notícies, i tot ella està feta d’una barreja d’interessos personals i de dedicació generosa i altruista. No obstant això, les proporcions d’ambdós components són molt diferents i el pes dels interessos personals esdevé generalment més important a mesura que creix la professionalitat de l’acció política. D’altra banda, tota acció política que vulgui perdurar necessita, a més de l’impuls militant, de treball en xarxa que connecti amb aspiracions de justícia i d’estructura, per mínima que aquesta sigui.

El final de la dictadura franquista, les conquestes dels moviments socials i els primers passos del reconeixement nacional, han estat exemples de fites de justícia social que van ser possibles gràcies a una acció política militant, que creixia connectant amb aspiracions compartides de justícia i que començaren amb minses estructures. De llavors ençà, l’acció política dominant ha estat bastida sobre estructures de poder des dels municipis fins a l’estat, que hom creia que eren renovades sota paràmetres democràtics i que es van limitar a ser conformades pels vots delegats dels ciutadans, als quals se’ls va convèncer que aquesta forma d’acció política duia cap a la justícia.

Si contemplem la pobresa creixent de molts, generadora de la vergonyosa riquesa de pocs, el retrocés dels drets socials, les impúdiques proclames contra la dignitat de les persones diferents, i la conculcació de drets per part de les estructures romanents de l’estat franquista, conclourem que aquesta societat està molt necessitada d’acció política que canviï radicalment mentalitats dominants i estructures de poder per assolir quotes de justícia social i ambiental imprescindibles.

És en aquestes situacions en què creiem més necessari que mai el discerniment per cercar la coherència entre la justícia del que es verbalitza i la intenció del que es pretén.

Ignasi de Loiola, mestre del discerniment moral per a practicar el bé, adverteix que si la vida pública està motivada per la cobejança del diner, del poder o del prestigi, l’altruisme no és res més que aparença de bé. Els grans líders acaben sent reconeguts per la coherència moral i són estímul perquè no deixem tot l’exercici de la política en mans dels que cerquen l’aparença de bé, perquè sense l’acció política de base i l’honestedat, no remuntarem les grans injustícies.