El president destituït

Si algú tenia dubtes de la capacitat de Carles Puigdemont per sacsejar l’arbre de la política espanyola, haurà pogut comprovar que des de les eleccions generals del mes de juliol, quan molts ja el donaven per amortitzat políticament, fins ara continua essent una peça clau pel seu partit i per l’independentisme. La posta en escena a Elna va ser una declaració d’intencions de jugar-s’ho tot a les eleccions catalanes, sabent que amb l’aprovació de l’amnistia té possibilitats reals de presentar-se a la investidura, en cas d’obtenir els vots suficients, sense ser detingut.

Carles Puigdemont jugarà la carta de president destituït pel 155 que aspira a ser restituït pels vots dels electors. Intentarà donar a la seva candidatura una pàtina de transversalitat del món independentista, invocant la unitat que va inspirar la candidatura de JuntsxSí, tot i que sap que l’independentisme viu en una segmentació crònica de difícil recomposició. Però apel·larà a l’esperit de l’1-O i a la llarga travessia del desert que ha hagut de fer per mantenir viva la seva aposta política des de l’exterior, plantant cara al poder judicial espanyol.

La Catalunya d’ara no és la de 2017. Hi ha independentistes decebuts que ja no s’engresquen amb les proclames dels polítics ni els impressiona la promesa del “ho tornarem a fer” i, sobretot, els molesta la divisió dels independentistes que al Parlament actual tenien 74 diputats, el 54,8% dels vots, i han estat incapaços de posar-se d’acord.

Però la carta de Carles Puigdemont és clara: demanar la restitució d’un president que va ser destituït pel 155.