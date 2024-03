On és la Kate Middleton, la Princesa de Gal·les?

Perquè sembla que això sigui el que importa.

Tot i el fangar de la Real Federación Española de Fútbol, on ara tot apunta que s’escollirà entre Rubialismo o Herrera.

També amb Elna a l’agenda, que torna a estar d’actualitat i no pas per la Maternitat.

Però hi ha hagut una escena que s’ha fet viral per terra, mar i aire (per xarxes socials) que tinc la sensació que tindrà una transcendència molt superior a qualsevol de les notícies anteriors i que s’ha quedat en anècdota graciosa enlloc de deixar-nos esfereïts. Resulta que una periodista entrevista un senyor inalterable que es diu Àngel a la Fira Alimentària i presenta un robot que gestiona les reserves i l’ocupació de les taules i que ha d’acompanyar els comensals fins una taula. Però quan el robot comença a dirigir-se cap al seu destí, s’ensopega de seguida i cau a terra. Paguen amb la cara tant qui ho promocionava com qui introduïa la notícia. Fins aquí tot graciós (excepte per a l’Àngel).

Però estic convençut que d’aquí uns anys, tot això que ara ha fet riure i ens sembla ciència ficció serà una realitat a la qual ens haurem d’enfrontar (i sobretot adaptar).

Crec que alguna vegada he compartit que La McDonalización de la Sociedad del George Ritzer (anticipava que cada cop el consumidor faria més coses i cada cop les màquines tindrien un paper més clau en aquest procés) em va colpir fa uns trenta anys. Allò que esbossava cada cop més sembla que es va escolpint en pedra.

La burla que ve al cap per la caiguda del robot pot fer riure de veritat avui però d’aquí un temps, quan aquestes figures estiguin implementades a l’hostaleria (i a d’altres sectors) i ho hagin revolucionat tot de dalt a baix aleshores haurem d’evitar plorar.

Però sintetitzant, sembla que això de la Kate és el que treu el son.

Sobretot, perquè la novetat gastronòmica de la setmana és la Taberna Garibaldi, que Pablo Iglesias, l’ex-vicepresident del Gobierno i fundador de Podemos ha obert al barri de Lavapiés de Madrid amb uns socis… per tant, quasi que prefereixo quedar-me amb això de la Kate.