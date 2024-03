Espectacle religiós

La societat és tan diversa que en aquests moments és difícil declarar la laïcitat o el catolicisme de la Catalunya actual. Hi ha tanta varietat cultural i religiosa, que el més prudent és procurar que hi hagi una pacífica convivència, sense imposicions i amb respecte mutu. En un moment on la pràctica catòlica ha anat clarament de baixa, quan les esglésies s’han buidat de feligresos, quan la societat ja no genera pràcticament capellans ni monges, emergeix com un bolet en un bosc en plena secada, la processó, o la processó de processons, com es fa a Manresa. I per sorpresa, en un Divendres Sant al vespre, al bell mig de la vacacional Setmana Santa, la desfilada d’imatges del passat tornen al carrer i passegen davant la mirada de centenars de persones. Les noves generacions (perdoneu la generalització) desconeixen el sentit religiós de la setmana, no saben el significat ni del Dijous Sant, ni del Divendres Sant, ni què és la vetlla de dissabte, ni què vol dir l’alegria pasqual del diumenge. Això sí, tenen un ampli coneixement de llocs on passar uns bons dies de descans i una guia de restaurants. Però, en canvi, sense renovar ni modernitzar el model, més aviat al revés, deixant-lo ancorat en el passat, la processó avança.