Mariúpol: l’esperança en el sepulcre buit

Aquest diumenge de Pasqua en la versió d’enguany, l’evangeli de Marc (16: 1-8) parla del sepulcre buit. A alguns cristians els causava estranyesa aquell final tan abrupte. Amb poques paraules, les dones expliquen el que ha arribat i que Jesús mateix els va enviar d’orient a occident l’anunci sagrat i indestructible de la salivació. Els primers dies de març M. Chernov, un director de cinema nascut a Járkov (Ucraïna) ha rebut un premi, un oscar pel seu documental. Explica: «Recordo que una vegada estava en un petit bot de goma, creuant el riu a l’alba, mentre les forces ucraïneses avançaven cap a la ribera esquerra que havia estat ocupada. Un moment històric, veritablement perillós. I, l’endemà, era a Nova York en una festa, parlant amb gent, i aquesta dissonància em semblava absurda».

Alhora, això ens obliga a reconèixer que la guerra no és lluny, és molt a prop nostre. Haver guanyat un Oscar li va donar la possibilitat de parlar a milions de persones, transmetre allò que veus i així assabentar al mon del que passa arreu. Sobreviure és una tasca dura i perillosa, viure en aquesta foscor i creure que hi una llum que ens guia, això es l’esperança cristiana. Aquesta és l’experiència de resurrecció. L’evangeli ens invita a no tenir por, no perquè ja sabem que tot té una solució, ans al contrari, perquè sabem que Déu ens acompanya sempre allà on som nosaltres. Potser on nosaltres hem vist mort, el que hi ha és vida. «No us espanteu: Jesús de Natzaret ha ressuscitat, no és aquí». Això no evita que continuem, com diu Marc, plenes i plens d’esglai, tremolosos i tremoloses (l’evangeli es refereix a unes dones), amb por. Aquí, el lloc on havien posat el cos de Jesús, està buit. Es un sepulcre buit. Aquí ja no és aquí.

Mariúpol, Gaza o Beerxeva, o tantes altres llocs, son ciutats buides, on la vida no hi és, la vida és la resurrecció de Mariúpol, Gaza i Beerxeva, la capacitat de treballar per un mon més fratern, just, amable, encara que de moment sembli llunyà, fins i tot impossible. Podem somniar-lo. El lloc on trobar la Crist no és el sepulcre buit, sinó el rostre i la llum del Ressuscitat, els camins del mon. La paràbola cristiana no es la bomba atòmica, la foscor provocada (Oppenheimer), però la Paraula de Resurrecció. «No tingueu por. El Crist viu». El Crist ens invita a fer camí en la vida, a ser llum.