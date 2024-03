He deixat de ser la mare que era. Me n’he adonat de sobte quan he obert el paraigua i no havia d’aixoplugar ningú. Estem en canvi constant –ho sé–, però sempre hi ha el moment en què fas el clic, que una fotesa et fa adonar que has entrat en un altre estadi, com el dia que ja no pots tallar-te les ungles sense ulleres o et costa recordar una combinació numèrica de vuit dígits. Fins fa poc ho feies, i avui ja no pots. Doncs això és el que m’ha passat. No sabia que esdevindria un altre tipus de mare, ni sabia que mutaria tan ràpid en aquesta altra persona que no s’assembla gens a la que era no fa pas tant de temps, quan no dormia a les nits. Que algú depengui de tu absolutament, totalment, és asfixiant i extraordinari. Et deixa sense alè. És inici, precipici, paisatge nu. Quan les nits eren eternes, pensava en les dones de la família que m’havien precedit, les seves vivències crues de postguerra, la soledat i el treball exhaust per tirar endavant la canalla, perquè ho deien així, tirar endavant, perquè d’això es tractava, de tenir prou força per empènyer. És important tenir referents sòlids i plens de veritat que ajudin a relativitzar que no mengin pera ni espinacs. Tot era més fàcil. Ho penso ara, és clar, que he sortit de la primera etapa de les seves vides, que soc vora mar i que escolto com una mare rere meu intenta convèncer les seves dues criatures que acabin d’esmorzar, que després aniran a fer una activitat. Com pot ser que hagi dit «fer una activitat»? Em solidaritzo amb ella i, també, la planyo. Una activitat sona a poc espontani, a poc divertit, a calculat.

El mar està regirat. El vent i les onades piquen i repiquen contra una muntanya esquerdada, amb forats i arestes i arbres inclinats. Que difícil és ser roca i sobreviure a aquest embat constant. Ara que els meus fills són a l’adolescència tinc al davant, com aquest mar, el mirall blau verd dels meus defectes i virtuts. Quan fan un estirabot, m’hi veig. Les seves mancances me les atribueixo, les seves virtuts les reservo per a ells. Ningú m’ha radiografiat tant com ells. Saben què m’agrada, què soc capaç de resoldre, què em treu de polleguera, quins són els meus punts febles, què em fa riure, quan m’han de deixar estar. Un fill és moltes coses però amb el pas del temps, i si mínimament has estat present entre àpats, llençols i deures escolars, saps que són els éssers que més t’han mirat –que t’hagin admirat o no ja seria un altre tema. Ells no han tingut més remei que acceptar-te i a tu et toca fer el mateix. Heu arribat fins aquí i el que passi a partir d’ara ja dependrà d’ells. Alea jacta est.