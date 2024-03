El president Aragonès ha volgut situar al final del seu mandat el debat sobre un finançament singular per a Catalunya i, com ja es va trobar en el seu moment el president Mas, totes les forces centrípetes de l’Estat se li han tirat al damunt, perquè, segons ells, això trencaria el principi de solidaritat que permet millorar el finançament d’autonomies amb menys recaptació fiscal.

El règim comú de finançament de les comunitats autònomes acordat el 2009 es va perpetuant en el temps. Els governs que havien de reformar-lo han anat ajornant la decisió perquè els fa pànic resoldre una redistribució de recursos que és molt lesiva per als interessos d’algunes comunitats, com ara Catalunya, però molt favorable per als d’altres autonomies en què hi governen o hi han governat el PSOE i el PP. El problema per a Catalunya és, per exemple, que en els comptes de 2021 estava en la tercera posició en la recaptació d’impostos i va passar a la desena en la distribució de recursos, un cop aplicat el sistema d’anivellament, que permet traspassar diners a comunitats amb menys recursos.

Que Catalunya no pot tenir el mateix tipus de finançament que les comunitats forals, si es vol mantenir l’estat de les autonomies, és evident perquè no hi hauria diners per finançar-lo, però d’això a defensar el dèficit fiscal actual, amb l’argument que contribueixen els ciutadans i no els territoris, hi va un bon tros. Catalunya paga en excés i el més gruixut és que hi ha presidents autonòmics i líders de partits que volen presentar la imatge d’una Catalunya insolidària, perquè reclama un finançament una mica més just.