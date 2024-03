Entre dues i tres de la matinada

Tot és massa recent, a hores d’ara ni el mateix Carles porta es veuria amb cor de posar llum a la foscor del misteri d’aquesta nit. Algú havia sentit a parlar de l’ICSC?; no, el de la salut és un altre de semblant, vull dir l’Institut Català del Sentit Comú; jo fins avui tampoc, però diuen que és el responsable del que pot haver passat aquesta matinada. L’organisme ja fa dècades, per a no dir segles, que es troba en estat inoperant per manca de l’actiu principal pel qual havia estat creat; i si no n’hi ha, vull dir de sentit comú, és impossible aplicar-ne on més en cal. Tampoc és que els respectius governs, al llarg de la història, s’hagin assenyalat per tenir entre les seves files a candidates o candidats posseïdors d’aquest, cada vegada més escàs, sentit necessari per a un desenvolupament socialment racional.

Sembla ser que en un intent desesperat per fer reviure aquesta institució en vies d’extinció, aquest vespre s’ha reunit el plenari del Parlament de Catalunya, en caràcter d’urgència, per acordar diferents mesures; pel nostre territori la més important ha estat la de desdoblar la C-55 de cap a peus, peti qui peti i sigui quin sigui el resultat de la propera convocatòria electoral, per evitar que les nostres comarques acabin ofegades en el mateix pou de deixadesa al que s’ha vist abocat el sentit comú; a nivell més intern, com que fins al proper 12 de maig no fotran res que no sigui pel seu benefici propi, tota la família parlamentària ha decidit, per unanimitat, deixar de cobrar el sou i passar al règim d’autònoms fins a la constitució del nou Parlament. La sessió s’hauria desenvolupat amb la presència del president Puigdemont i tots els exiliats, per consensuar una taula de diàleg d’unitat nacionalista, vinguts d’estranquis sota l’aixopluc i els efectes d’un diluvi de grans dimensions que, a més de dificultar l’obtenció d’imatges de la convocatòria secreta, durant seixanta minuts hauria omplert tots els pantans, eliminant els problemes de sequera; i hauria netejat l’autoestima de catalanes i catalans per a la defensa de la seva identitat i la seva llengua.

Tot això de moment són especulacions informatives, aquest diari agrairia a la ciutadania que pugui aportar qualsevol prova documental, audiovisual o escrita, sobre aquest estrany renaixement del sentit comú al nostre país, que ho faci en el termini de temps més curt possible, per confirmar la notícia o evitar difondre falses esperances. Hi ha experts tertulians, que no descarten una conspiració russa per desestabilitzar el somni etern de l’unionisme espanyol. L’únic punt on sembla que tothom coincideix, és en el fet que aquests fets s’haurien produït entre les dues i les tres d’aquesta matinada, l’única hora en què s’hauria imposat el sentit comú.