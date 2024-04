els diners de manresa

L’Ajuntament de Manresa té aquest any un pressupost de 1.477 milions d’euros, una xifra mai vista. La immensa majoria d’aquest capital es dedica a pagar costos de funcionament, i les inversions noves suposen 15,8 milions, un 13,6% del total, una xifra elevada si es compara amb els exercicis precedents. El pressupost ha crescut un 50% durant els darrers vuit anys i només en fa dos que s’ha situat a l’alçada dels pressupostos d’abans de la gran crisi, quan l’Ajuntament va haver de reduir dràsticament les seves despeses i el pressupost va quedar una mica per sota dels mil milions. Veure la corva sencera mostra amb perspectiva les penúries econòmiques que va passar el govern de fa una dècada. A hores d’ara, el canvi és substancial. I la despesa disponible per habitant de Manresa ja no reflecteix l’històric infrafinançament de la ciutat: són 1.300 euros per càpita, una xifra més aviat elevada en la franja de ciutats similars. El problema és, però, la feina acumulada. Manresa necessita inversions transformadores, sobretot per canviar la dinàmica de deteriorament del Centre Històric, i això val molts diners. Caldran anys de bons pressupostos i bones polítiques. Tan de bo s’hagi iniciat el bon camí.