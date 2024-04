És un fet indiscutible que Catalunya està rebent una gran quantitat d’immigració estrangera durant les dues darreres dècades, i que aquest fet està transformant profundament la demografia del país, però això nohauria d’ocultar que, de fet, a Catalunya també hi ha molts moviments de població interns, i que no tothom que s’instal·la a viure a la Catalunya central, per exemple, ve d’Àfrica o de Sud-amèrica. Molta nova població ve també d’altres comarques de Catalunya, la qual cosa és una bona notícia. Cal matisar que és possible que alguna de la població que estableix la seva residència a les nostres comarques provinent d’altres punts de Catalunya hagi arribat originàriament de fora del país, però això no treu que tinguem nous veïns catalans que venen al Bages o el Berguedà perquè troben aquí un bon lloc per viure. El fet que el saldo de moviments interns de població sigui àmpliament favorable al Bages (800 persones més el 2022) i que ho sigui també, més moderadament, a la resta de comarques, és molt positiu i ajuda a veure amb un context més ampli el canvi demogràfic.