Primer escolta, després llegeix i finalment escriu

Si vols que un nen llegeixi el primer que has de fer és explicar-li històries. Fer-ho amb entonació i no de forma mecànica. I empescar-te-les com puguis perquè, després, el llibre l’acabi seduint. Però tot comença per l'oïda. De fet també és una forma d’aprendre a escoltar. No sé què penseu vosaltres, però vivim en una societat que xerra molt -i sovint xerrem d’un mateix- però escolta poc. I això no és bo.

Al que anàvem. Si no xiuxiueges històries al nen, no hi haurà llenguatge, i si no hi ha llenguatge no sabrà desxifrar el que després llegirà. O sigui que primer cal aprendre a escoltar i entendre, després a parlar -allò del llenguatge- i d’aquí ja pot passar a llegir. Finalment arribarà l’escriure. I tot això sense presses, que sovint volem que tot sigui per ahir. Tots aquests consells no és que me'ls inventi jo. Vaig tenir l’oportunitat d’assistir a la darrera jornada d’educació de la Fundació Universitària del Bages, FUB-UManresa, que precisament es va plantejar per donar a mestres i docents en general, eines perquè els infants i joves llegeixin. Eines que en molts casos també valen per les famílies perquè per molt que s’hi esforci l’escola, si no hi ha la participació de la família anirem igualment coixos.

Llegir no és res més, ni res menys, que aprendre a desxifrar un codi. En aquest cas en forma de lletres que unides formen paraules que novament unides ens diuen coses, ens fan arribar un missatge. El cas és que avui en dia tothom, qui més qui menys, sap desxifrar el codi. El problema és que no sap interpretar què li han volgut dir. És el que en diuen comprensió lectora, i a Catalunya els nostres estudiants han suspès la darrera prova de PISA en això, comprensió lectora. Llegim, llegim, però no ho cabem de fer ni sabem què hem llegit. I és clar, no hem entès no entenem res. El problema és quan això no ens preocupa. Jo quedo parat quan porto el nen a escola i veig pares i mares que duen els fills petits amb cotxet a col·legi amb el nen o la nena està amorrat al mòbil. No molesten els petits, estan distrets, però us asseguro que quan siguin grans molestaran i res els distraurà. No entendran res ni se sabran explicar res del que viuen o veuen perquè no tindran prou recursos per fer-ho i això els generarà frustracions que no sabran vehicular i que acabaran explotant en forma d’ira. Bé, potser he sigut un pèl catastrofista, però és com m’imagino el futur dels infants amorrats tot al dia al mòbil o a l’ordinador. O sigui que llegiu, llegiu i gaudiu. Sereu més lliures i viureu amb més plenitud.