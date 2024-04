El 23 d’abril del 2007, aquest diari va publicar els llibres recomanats per cent lectors i lectores de la Catalunya Central, d’1 a 100 anys. Entre tots ells, per exemple, hi havia l’actual alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, de 12 anys, que sortia retratat amb la portada de la novel·la d’aventures fantàstica Eragon, de Christopher Paolini; o Hajar Echenouili, de 10, que anys més tard, treballaria de fotògrafa en aquesta casa, que triava El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas, un llibre que havia descobert a l’escola, al Pare Algué; o l’historiador Francesc Comas, que escollia Les veus de Pamano, de Jaume Cabré per l’interès «històric» de la novel·la i així fins al centenari manresà Enric Foixench Escuer, amb el llibre que l’Ajuntament li havia regalat per la seva longevitat: Manresa Viva, de Xavier Domènech i Joan Villaplana i fills. Aquell 23 d’abril del 2007, dilluns, el llibre més venut de ficció va ser Si et menges una llimona sense fer ganyotes, de Sergi Pàmies; i el de no ficció, Relacions particulars , de Josep Maria Espinàs.

En aquell recull del 2007, L’església del mar, d’Ildefonso Falcones i Soldados de Salamina, de Javier Cercas, van ser els dos llibres més triats (3 vegades cadascun) pel centenar de veus de l’enquesta; els seguien en el rànquing, triats un parell de vegades, Els pilars de la terra, de Ken Follet; Les veus de Pamano; El senyor dels Anells, de J. R. Tolkien,; El zoo d’en Pitus, la Bíblia i les pàgines del Patufet. Quatre autors sortien dues vegades però amb llibres diferents: Paul Auster (Leviatán i Trilogia de Nova York), Isaac Asimov (Cuentos completos i Sueños de robot), Dan Brown (El codi da Vinci i Àngels i dimonis) i Umberto Eco (El pèndol de Focault i El nom de la rosa). Que L’església del mar acabés com a primer de la llista aquell 2007 tenia una explicació: l’any abans, el llibre de Falcones havia estat el més venut per Sant Jordi, una primera novel·la que es va convertir en un èxit editorial publicat a més de quaranta països, amb sèrie televisiva el 2018 i escenes rodades a Cardona. Falcones feia bona la fórmula d’Els pilars de la terra, de Ken Follet, un long-seller del 1990 que, disset anys més tard, encara escollien els lectors de la Catalunya central. Com els clàssics de Sorribas (1966), de Tolkien (1954) o la Bíblia. Però el millor d’aquelles recomanacions va ser la varietat de títols i d’autors, de Roberto Bolaño a Michel de Montaigne, de Sánchez Piñol a Friedrich Dürrenmatt, de Montserrat Roig a Primo Levi. Va ser una mostra tan poc científica com il·lustrativa per explicar que tants caps, tants barrets. Que tants llibres, tants lectors. I que així continuï.