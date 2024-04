Nervis d’Esquerra

Hi ha qui no creu en les enquestes, hi ha qui se les creu totes. La qüestió és que molts treballs demoscòpics tenen rigor, altra cosa serà, les conclusions que es fan públiques, atès que moltes vegades amaguen altres interessos que no són el de la informació. Estic segur que Esquerra en aquests moments fa servir estudis en què no surten ben parats, i estan començant a disparar sense massa sentit vers tot allò que es mou, començant pels socialistes. La cosa no deu ser menor perquè qui ho fa és el candidat i actual president Pere Aragonès en primera persona i no fan sortir cap altre per dir certes astracanades. La molt coneguda frase «l’únic que sabem del PSC és que farà el que digui la Moncloa» o l’altre, aquesta és nova i incomprensible atès que li ha votat dues vegades el pressupost, «el PSC és el partit del No» o l’altre «El PSC només parla de persones nosaltres parlem de país» I què és el país sinó el conjunt de persones que el formen.

Aquesta setmana el candidat Aragonès ha fet un triple mortal cap no se sap molt bé on. Ell ja sap com fer el referèndum, la pregunta que s’ha de fer, els percentatges de votació perquè sigui vàlid. Els sona? Ha tornat a deu anys enrere! Aragonès que fins ara representava a l’Independentisme seriós, s’ha deixat anar i s’ha tirat a la batalla del vot independentista radical per fer la guerra amb en Puigdemont. Uf!, que malament estan, si aquest ha de ser el nivell de la seva campanya ves a saber que pot passar.

Que Esquerra no és una organització de fiar, és allò que primer ens ensenyava Raventós, aquells que ja tenim una edat ho podem confirmar, n’hem tingut exemples en els moments claus de la història recent. A l’hora de votar l’Estatut, tot i ser altament protagonista en la seva redacció, va votar que no perquè s’havia tancat amb Mas, fent servir ja no recordo ni l’excusa, fet que els va costar haver de sortir del govern Maragall. O la passada legislatura al Congrés, en l’únic moment en què el govern va estar en una situació delicada, ells van ser protagonistes i van votar en contra de la reforma laboral. Segur que l’argument havia de ser de molt pes perquè tampoc el recordo. He posat dos exemples, un en el camp nacional i l’altre en el social que són la màxima expressió del que dic, com et pots fiar d’un partit que després d’estar tres anys treballant amb ells l’Estatut, en l’últim moment et donen la bufetada. O com et pots fiar d’una organització que es diu d’esquerra que és capaç de votar en contra d’una llei pactada amb els sindicats i la patronal.

Esquerra té aquest capteniment, quan les coses no surten com volen són capaços de fer un gir de 180 graus, per no arribar enlloc, però de moment ja ho han trencat tot. Esperem que això d’ara siguin els nervis previs a les eleccions, perquè si no és així, si realment es creuen les bestieses que el candidat està dient aquests dies, serà més que difícil d’arribar-hi a acords.