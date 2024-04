Comerç a Manresa

Manresa ja té el seu primer «Mapa comercial», un treball encarregat per la Cambra de Comerç i elaborat per l’observatori econòmic barceloní Eixos.cat. El mapa és el començament del que es vol que sigui una llarga sèrie que permeti confrontar informació i actualitzar periòdicament la radiografia del sector.

De moment, el que aporta el mapa és una fotografia fixa (corresponent al juny de l’any passat) que revela el nombre de comerços actius, els locals buits i el que es consideren eixos comercials i eixos comercials de primer ordre. La xifra d’activitat és elevada, amb més del 80% d’ocupació respecte al total de locals existents, una quantitat similar a la d’altres grans ciutats del país. Tot i que el mapa no aporta una comparativa amb poblacions d’un potencial comercial similar, l’estudi permet concloure que l’estat de la qüestió del sector és bona.

Ningú posa en dubte que Manresa no disposi d’un ampli desplegament d’establiments i d’una oferta variada, amb la presència justa de grans cadenes (sempre hi ha qui en voldria més. Més i de tot) i amb un entramat comercial que arriba més enllà del centre. També no hi havia cap dubte que el barri vell està en situació de desertització comercial i que Guimerà i Born són els dos grans eixos del sector a la ciutat. Tot això se sap passejant-hi.

Com a primera fotografia del que es promet que serà un extens recull panoràmic al llarg dels anys no està malament. Però falta veure l’evolució. Com també falta la comparativa amb l’entorn. Però el que cal és un debat a fons sobre el sector. Ahir, durant la presentació, en què el responsable de l’estudi va demanar tenir més «consciència de clúster» (com canvien els temps!, lamentaran els marxistes), moltes de les qüestions plantejades pels (escassos) comerciants que hi van assistir no trobaven una resposta en l’estudi. El que preocupa als professionals no és tant la diagnosi del moment sinó la capacitat de la ciutat de garantir als negocis existents un aixopluc en condicions per afrontar un entorn sectorial constantment canviant, i als que volen obrir-ne, un paraigües administratiu per treballar ja i sense traves. Impostos, seguretat i aparcaments són preocupacions tangibles del comerç.

Els números són freds, però la realitat té una temperatura oscil·lant, que depèn de la sensibilitat dels governs per mantenir-la a to. Obrir un extens debat entre tots els agents sembla el pas següent a la presentació de l’estudi.