La Manresa que no és

Com que aquests dies segueixo l’actualitat des d’una distància quilomètrica i ambiental més que considerable, la prudència m’aconsella no atrevir-me a parlar del merder en que està immersa la política espanyola i la catalana des que els califes judicials van decidir intervenir per salvar la pàtria. El parèntesi obligat, doncs, em permet reflexionar aquest diumenge sobre un tema estrictament local que es va coent a foc lent en l’estat d’ànim d’amplis sectors de la societat manresana (i per extensió, del territori on incideix). Malgrat els lloables intents per fer créixer l’autoestima dels manresans, el cert és que la realitat s’entossudeix a ressaltar dades que dificulten la recuperació anímica: Manresa és un exemple de ciutat «que perd riquesa, prosperitat i horitzó», ha sentenciat l’economista Anton Costas, president del Consell Econòmic i Social d’Espanya (CES) i expresident del Cercle d’Economia en una entrevista a On Economia. Paraula de guru que s’afegeix als laments dels sectors empresarials i professionals de l’economia local (recordeu que el financer va desaparèixer quan Caixa Manresa va escolar-se enllà, enllà), que aquests dies s’han desvetllat enrampats per la polèmica denúncia dels efectes socioeconòmics negatius que provoca la deficient xarxa de carreteres i ferroviària en el territori de la Catalunya central. Queden enrere els anys que la bonança econòmica va fer somiar l’alcalde Valls que Manresa creixeria més enllà dels 1000.000 habitants, amb una oferta de benestar residencial, cultural, educatiu, sanitari, esportiu... que atrauria activitat econòmica i talent directiu, amb professionals qualificats que consolidarien una classe mitjana amb bon poder adquisitiu. Les crisis successives a la del 2008 i la pèrdua d’influència en les instàncies on es prenen decisions estratègiques, juntament amb l’ofec econòmic heretat d’actuacions negligents en l’època desbocada, han col·lapsat la dinàmica ciutadana. El creixement s’ha fet amb població immigrada (que ja és gairebé un 20% del total), i la ciutat destaca per tenir un dels nivells de rendes mínimes més alts de Catalunya, amb l’afegitó que el percentatge de població dependent és molt superior a la mitjana de l’Estat. A la vista d’aquestes dades oficials alguna cosa no es deu haver fet prou bé si, a més a més, el recursos municipals per atenció social creixen any rere any, com també ho fa el subministrament d’aliments a famílies necessitades. Massa problemes cronificats, té la capital, i no és veritat que els manresans es buidessin el 1345 amb la construcció de la Sèquia, que sí que va garantir el futur de la ciutat.