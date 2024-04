Els tatuatges els carrega el diable. Us he de reconèixer que jo me’n vaig fer dos en moments crucials de la meva vida, però cap de relacionat amb l’amor. Amb l’amor humà vull dir. Un per recordar la meva gossa Piper i un altre d’índole més espiritual. I m’alegro molt de no haver pres en el seu moment la dràstica i errònia decisió de tatuar-me una cosa relacionada amb cap relació amorosa. Són moltes les persones que ho fan i després se’n penedeixen. Quan estan amb la pujada de l’NRE es tatuen cors al cul o cupidos al pit. Per si no ho saben, l’NRE (New Relationship Energy) és el terme que s’utilitza ara per denominar les emocions associades a l’inici d’una nova relació romàntica o sexual. L’eufòria d’amor de tota la vida. Aquell moment en què pots passar-te 24 hores amb aquesta persona tancada en una habitació d’hotel. Doncs just en aquesta eufòria és quan alguns es tatuen el nom de la seva parella on faci falta. I si no, que ho diguin a Laura Escanes, que ha lluït durant anys el tatuatge de la paraula «Mía» que la unia sentimentalment i tòxicament a Risto Mejide. «Mía». ¿Hi pot haver una paraula més tòxica per referir-se a una relació d’amor? En fi. Laura, que és molt llesta, li ha donat la volta a la truita i en lloc d’esborrar el seu tatuatge, l’ha transformat. On posava «Mía», ara es pot llegir «Míami». No sé si serà un fake o no, però creurem que és cert i seguim. Perquè l’interessant d’aquest tema és veure com les persones intel·ligents no intenten esborrar el passat. No podem eliminar als amors de la nostra vida com si no haguessin existit. Hi ha una pel·lícula meravellosa anomenada Olvídate de mí que tracta precisament d’això. En un futur no gaire llunyà, pots esborrar del teu cap relacions que t’han fet mal. Sembla una meravella fins que t’adones que sense record no hi ha aprenentatge. Els protagonistes es troben una vegada i una altra, repetint la seva tòxica relació eternament. No conec Laura Escanes de res, però la meva intuïció femenina em diu que ha plorat molt mirant aquest Mía tatuat al seu braç i que ara somriu cada vegada que llegeix «Míami». I d’això es tracta. Converteix la merda en or. Tira endavant, posa-hi una mica d’humor i ja ho tens.