La sisena edició de la Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig va tancar amb un bon balanç de vendes, que és el principal al·licient comercial de la trobada. Però va complir amb dos dels seus altres objectius: promoure la lectura i divulgar autors i temàtiques d’aquest gènere de ficció, que viu un bon moment al mercat, com van constatar ahir la catorzena d’autors que van visitar la trobada. La novel·la històrica acostuma a tenir una bona sortida comercial, perquè la combinació de drama, aventura i marc històric recognoscible la fan molt llaminera per als lectors. En els últims anys, una nodrida legió d’escriptors s’han fet seu el gènere i l’han dotat de més ressò mediàtic, fet que es demostra en les llistes de vendes i en les preferències dels lectors. El premi Amat-Piniella, que convoquen Òmnium Bages-Moianès i l’Ajuntament de Manresa, és un bon termòmetre d’aquesta realitat literària. També ho és la festa puig-regenca, que és valorada pels autors i també pels assistents com una bona oportunitat de publicitar no tan sols un gènere a l’alça sinó la lectura en general.