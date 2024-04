Aquesta paraula ens porta a pensar en un marc de desordre, desorganització i confusió, però no necessàriament ha de tenir aquesta connotació negativa. L’espècie humana sabem que es caracteritza per un marcat caràcter social, és a dir, que viu en comunitat. Difícilment un individu pot anar totalment per lliure sense un mínim suport col·lectiu. L’especialització de tasques i capacitats personals fan que el conjunt pugui sortir airós en la cursa per la supervivència biològica. Però, dit això, també és veritat que l’excessiva complexitat de tots els models de la societat que han sorgit al llarg de la història condicionen excessivament la llibertat individual. Sobretot quan determinades elits de poder, ja sia econòmic o religiós, ho controlen tot.

A partir d’aquest fet neix al segle XIX l’anarquisme com a corrent ideològic i polític. Propugna la desaparició de l’estructura estatal i el govern omnipresent, defensant per sobre de tot la llibertat de cadascú i l’organització espontània. Pren força sobretot entre les classes obreres i populars, especialment subjugades a la gran patronal, en el marc de la revolució industrial. Gràcies a la seva lluita es van aconseguir determinades millores laborals i socials que avui considerem lògiques, però va costar aconseguir-les. Paradoxalment, un grup de gent que proclama el desgovern, l’espontaneïtat i la llibertat individual, crea unes organitzacions ben estructurades, amb líders i activistes destacats i un control ferri de la seva activitat, ni que sigui a partir del model assembleari, amb unes directrius teòricament consensuades per la majoria.

Aquest pecat original pesa molt a l’hora d’analitzar les accions del moviment anarcosindicalista. A casa nostra, especialment al tombant dels segles XIX i principis del XX, l’anarquisme polític, representat sobretot per la Confederació Nacional del Treball (CNT) apareix amb força i pren un caràcter reivindicatiu molt potent. I s’entra també en una espiral de manifestacions i vagues, com la famosa a la fàbrica barcelonina de la Canadenca, ben analitzada al llibre de Teresa Abelló, La vaga de la Canadenca (ed. Rosa dels Vents) on es va aconseguir la jornada laboral de vuit hores. La gran patronal va respondre amb violència i Barcelona es va convertir en un veritable camp de batalla amb diversos atemptats, com el que va patir i li va costar la vida l’any 1923 a Salvador Seguí, el «noi del sucre», un destacat i carismàtic sindicalista. Podeu conèixer la seva vida a l’assaig de Ferran Aisa, Salvador Seguí, el noi del sucre. Anarcosindicalisme i pistolerisme a Barcelona (ed. Base). Són dues obres recents que continuen pouant en aquest fenomen sociopolític. Ben mirat, els catalans, sempre hem tingut un punt anarquista. La manca d’un estat propi, especialment del segle XVIII ençà, i el distanciament amb l’Espanya borbònica va afavorir aquest corrent. Com també el gran individualisme dels petits emprenedors, abocats al comerç i als negocis de manera independent, al marge de l’estructura estatal, sempre agressiva i explotadora envers Catalunya.

Però més enllà de la història voldria fer notar que avui el sindicalisme anarquista és minoritari i que la societat en general, en lloc de fer força i rebel·lar-se per canviar el model, s’hi acomoda i encara demana més i més serveis a l’Estat. I aquest, ben engreixat per un estol de polítics professionals i buròcrates, cada vegada espolia més els ciutadans normals i corrents perquè necessita més i més recursos. Per això, voldria reivindicar, encara que no estigui ben vist, un cert esperit anàrquic que tots hauríem de tenir si no volem retornar a un esclavatge antic disfressat avui de democràcia. O sigui, deixeu-me escollir lliurement i responsablement. Sense un control ferri de la ciutadania, només mantenint l’ordre basat en el respecte, n’hi hauria d’haver prou.