Cada missaire amb el seu capellà

S’ha escrit que la informació és la innovació continguda en un missatge, i també que la quantitat d’informació d’una comunicació és proporcional a la incertesa que resol: quan tens por de perdre el tren, el rellotge lluminós d’una farmàcia aporta una dada d’importància excepcional. Però si t’estàs mullant al carrer i algú comenta: no veus que plou?, la única informació que reps és la banalitat de l’interlocutor. En resum, que una informació mereix de veritat aquest nom quan ens assabenta de fets que no coneixíem. Quan tragina novetats. En aquest sentit, la compareixença de Pere Aragonès al Senat espanyol, ahir al matí, va ser informativament irrellevant. La sessió en sí no era notícia perquè ja sabíem que se celebraria; ho hagués estat la suspensió. El discurs del president de la Generalitat no va contenir cap idea nova, i ni tant sols cap formulació nova de les idees cent cops expressades. Quan a les intervencions polifòniques del PP i els seus presidents autonòmics, el grau de repetició generava pur i simple avorriment a qui no fos devot de la causa. Tot i que, ben mirat, els devots de la causa, de cada causa, expliquen amb la seva existència un fet incomprensible en altre cas: la presència d’un debat sense valor informatiu en llocs destacats dels noticiaris de la jornada, dels diaris digitals, i m’imagino que dels papers d’avui. La devoció de les parròquies justifica que es continuï atorgant la condició de notícia a les simples repeticions d’argumentaris i eslògans. La condició de devot, o de feligrès, justifica i fins i tot alimenta la repetició infinita: rés no plau tant a un missaire com participar cada setmana en la mateixa litúrgia, gest per gest i frase per frase. Si el capellà trabuqués les paraules de la seva part, sembraria el desconcert. Per això el Procés no s’esgota per molt que ho anunciïn els cantaires d’absoltes; s’ha convertit en una complexa representació de tons litúrgics on els diferents actors repeteixen les frases que toquen i canviar una sola coma dispara les alarmes.