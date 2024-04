Els clàssics europeus

Sergi Roberto, exultant després de marcar el 6 a 1 contra el París Saint-Germain / Quique García/EFE

El FC Barcelona - París Saint-Germain o el Reial Madrid - Manchester City s’han convertit en clàssics europeus, com aquests dies hem escoltat d’entrenadors, jugadors o periodistes, però també d’aficionats. Queden clàssics domèstics, és clar que sí, i derbis que mobilitzen a milers d’aficionats i que exacerben passions. La diferència resideix en la dimensió d’uns enfrontaments i dels altres. El mateix Barça - Madrid va derivar fa anys d’un clàssic domèstic a un clàssic europeu i mundial.

Perquè el futbol s’ha convertit en un esport global. Aquesta obvietat amaga un aspecte que, a la meva manera de veure-ho, no s’observa. Vull dir que la globalització no es refereix només a l’esport en essència sinó que, sobretot, és una globalització de les aficions dels clubs. El barcelonisme, per exemple, ja no és un sentiment circumscrit a Catalunya i a l’Estat espanyol, abasta amb més o menys seguiment als aficionats al futbol de tot el món. I aquest és un factor determinant per comprendre la complexitat del canvi de paradigma que s’ha operat i deixa veure el paisatge d’un futur immediat.

Amb la fricció arriba tant la passió com la rivalitat esportiva. El 6 a 1 o els fitxatges de Neymar i Messi són aquelles friccions que expliquen la rivalitat entre el Barça i el PSG. Hi haurà més episodis entre els dos equips. El mateix passarà entre altres clubs. Un resultat escandalós o injust, una decisió arbitral, una declaració inapropiada… generaran polèmiques que es convertiran en combustible per a engendrar passions i rivalitats.

Res que no hagi succeït abans. Primer, va passar a escala local i més tard a la nacional. Que arribi al nivell europeu i mundial és una evolució inevitable i lògica. I és una altra raó per considerar la Superlliga europea d’inevitable. Encara que n’hi hagi molts i masses que no ho vulguin saber.