Greuges lingüístics

Les oficines dels consells comarcals dedicades a recollir queixes dels consumidors van tramitar l’any passat 152 denúncies a la Catalunya central, el doble que l’any anterior, i d’aquestes, la meitat van ser per vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants. L’any anterior, aquest ja va ser el tema principal. Són unes dades que indiquen, en primer lloc, que els ciutadans cada vegada es decideixen més a actuar quan es troben amb una vulneració dels seus drets, en comptes de limitar-se a remugar. Aquesta és una notícia positiva. Pel que fa al lideratge de les queixes per raons de llengua, aquesta és una dada que té dues cares: d’una banda, que la normativa d’ús de les llengües en les activitats públiques no es compleixi i molts ciutadans hagin de queixar-se és molt negatiu i és una expressió més del procés de minorització que està patint el català, que ha passat en només vint anys de guanyar posicions a poc a poc a perdre’n molt ràpidament; l’altra cara és que, com a mínim, hi ha molts ciutadans amb consciència linguïstica que no ho donen per perdut i tenen la iniciativa de denunciar-ho. Quan les coses van malment és la resposta correcta, i cal esperar que les denúncies tinguin conseqüències.