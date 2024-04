Illa i el català

L’Ajuntament de Manresa ha fitxat un assessor per la llengua catalana. Sense cap mena de dubte aquesta figura de nova creació està pensada per revertir la situació del català a la ciutat. He d’entendre que l’equip de govern no ho fa per caprici, sinó que és fruit de la reflexió després de veure que els indicadors d’ús de la llengua retrocedeixen. Segons el mateix govern la figura de l’assessor serà l’encarregat d’impulsar mesures transversals a tots els departaments de l’Ajuntament per fomentar l’ús del català a la ciutat. També serà l’encarregat d’organitzar activitats per potenciar-ne l’ús i incentivar que la ciutadania participi en les activitats culturals de foment i ús del català. Serà l’encarregat de crear consciència lingüística i d’establir una línia d’assessorament i cooperació amb les entitats que en fomentin l’ús.

Vull entendre que la figura de l’assessor no vol substituir, sinó complementar, la feina que fa el consorci de normalització lingüística Montserrat. Primer punt de reflexió, fins al dia d’avui ningú ha posat en qüestió el consorci de normalització i entenc que és perquè tothom està convençut de la seva bona tasca. Però, així i tot, el català no avança.

Altres noticies de Joan Canongia Des del meu costat del prisma Nervis d’Esquerra Des del meu costat del prisma Enquestes Des del meu costat del prisma Felicitats, Pol Huguet

El català retrocedeix a Manresa i al conjunt del país i no sembla que sigui per causes menors que es poden reconduir amb la bona voluntat d’un assessor. Hi ha tres causes principals, l’allau de nouvinguts de països de parla castellana, TV3 i el procés. Per minimitzar la primera causa poca cosa es pot fer que no sigui incentivar-ne l’ús, però d’una manera agradable i poc imposada. La segona TV3, aquí tenim un doble problema. Per un costat la qualitat de la mateixa televisió, que ha de millorar i molt, la seva oferta si vol ser atractiva per tots els públics, i segon que avui la televisió ja no és aquell potentíssim instrument que era als anys 80 del segle passat quan va néixer. La competència en la infinitat de mitjans audiovisuals fa que avui s’hagi de buscar altres fórmules per fer entrar el català a les nostres llars.

Finalment, el procés. El procés va suposar en el seu moment el trencament d’un pacte no escrit, però fonamental per entendre la pau social de Catalunya durant tants anys, que es fonamentava en el fet que els catalans castellanoparlants acceptaven integrar-se en el món catalanoparlant a canvi que aquest segon respectés que Catalunya convisqués dins d’Espanya. Agradi més o menys, aquest trencament va significar un trauma profund i una part significativa dels castellanoparlants, que fins llavors havien fet seu el català, el passaren a considerar una llengua imposada.

Aquesta ferida del procés, costarà de tancar més que les ferides polítiques, i si els dirigents del nostre país no estan disposats a reconstruir un nou acord social on els dos mons tornin a conviure amb normalitat serà molt difícil que el català com d’altres coses es torni a normalitzar en el conjunt del país. La pregunta clau, qui està en condicions de poder-ho pot fer? Salvador Illa, no n’hi ha un altre.