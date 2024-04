Fira estratègica

La Mostra d’Igualada tancarà avui la seva 35a edició demostrant de nou perquè és una de les fires estratègiques del país i el certamen de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Durant quatre dies s’hauran fet 77 funcions de 37 companyies, 26 catalanes, 8 de la resta de l’Estat i 3 internacionals en una edició en què la direcció artística, que encapçala Ramon Giné, ha fet una aposta pel carrer, amb una desena de muntatges gratuïts. En aquestes tres dècades i mitja, la Mostra ha estat el paraigua que ha aixoplugat els espectacles infantils i juvenils i ha ajudat, amb les companyies, a superar el menysteniment que sovint patia el teatre per a infants; ha ajudat a nodrir les programacions familiars d’arreu del país i ha buscat afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. I, de fet, enguany, la Mostra arribarà al miler de professionals acreditats dels quals una cinquantena són internacionals, el doble que l’edició del 2023. Unes xifres que superen les d’abans de la pandèmia i que mostren la bona salut del certamen igualadí.