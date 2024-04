L’Alternativa no es toca

La Festa Major alternativa de Manresa perilla. I és un mal senyal. I, ai que això no acabarà bé! Uns veïns d’un edifici a tocar d’on se celebra la Festa Major Alternativa s’han queixat. Són el que en diríem uns «nous veïns» perquè quan ells s’hi van instal·lar la festa major ja es feia allà. On s’ha fet des de fa trenta anys. I des d’on s’hauria de continuar fent. El problema és, diuen, el soroll i els decibels. Tot un clàssic de les queixes veïnals. Soroll a banda, però, el problema és conceptual i de classe. No sé qui són els veïns conciutadans que es queixen, però no tenen raó. I si els la donem és perquè estem d’acord en carregar-nos la festa. Soroll? Decibels? Sí, i més coses, i molta gent, aglomeracions, i lluminària, i barres i birres i reivindicació política i de tota mena, de tot i més. Això és la Festa Major Alternativa de Manresa. Si et queixes d’això que passa tres nits l’any i que és un element consolidat del calendari festiu nostrat tens un problema.

El que passa que de la teva queixa personal en fas un problema gros que afecta tota la ciutat mentre tu t’ho mires tot des de la finestra. No em val. La festa és soroll, i horaris passats i decibels –que es poden controlar, sí–, però que sempre et semblaran més alts si tens ganes de fer-te el molestat. L’argument no em val. Et queixes, envies la «poli» a mesurar i fer un informe i ja tens fet una acta de defunció festiva. Tu el que vols és que la festa marxi d’aquí i precisament, precisament, Manresa necessita que la festa no marxi d’aquí. Perquè la festa també és ciutat, encara que sigui l’Alternativa. Sobretot si és l’Alternativa. Si l’envies a un polígon, a un descampat on allà on et sembli el més lluny possible t’estàs carregant el cordó umbilical entre festa, ciutat i barri antic. Es necessiten. Si l’Ajuntament no resol amb rapidesa, amb claredat, la bola es farà grossa i tindrem cristo gros.

Llegeixo que parlen d’escoltar els tècnics –ai por!– si només ho deixen en mans dels tècnics... Espero que no sigui així. Quan la política s’escuda només en dictàmens tècnics no anem bé i anirem a pitjor. Per si passa això, poso en coneixement d’altres coses molt sorolloses i per damunt de tot control de decibels que també molesten molt i que posats a fer les podríem –les hauríem– d’eliminar del mapa: el correfoc, la tronada de festa major, la Mostra del Correfoc, el castell de focs, el Tap’Antic que fa que un munt de manresans vagin insanament de bar en bar. Els «putus» camions d’escombraries, les sirenes de la policia, la brigada que neteja a pressió els carrers... N’hi ha més, si volen, si em fan un encàrrec pagant els faré un informe detallat. Això no pinta bé, aviso. L’Alternativa no es toca.