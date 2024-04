Un «Gran Hermano» per a... lectors?

Un ball de fantasia organitzat per l'organitzadora d'esdeveniments literaris MastermindEvents a Madrid / Arxiu particular

Sis persones escollides selectivament són reclutades per a aïllar-se de la resta del món en una casa durant 72 hores. En el transcurs d’aquest temps hauran d’enfrontar-se a deu reptes. Al final, una d’elles guanyarà. El què? No se sap encara. Però és innegable que en tot bon reality, sempre hi ha d’haver un guanyador. Aquesta sembla la premissa d’una nova edició de «Gran Hermano VIP», «Operación Triunfo» o, ja posats a conjecturar, «La Isla de las Tentaciones». Però resulta que aquest nou reality no està protagonitzat ni per famosos, ni per aspirants a convertir-se en la pròxima Beth Rodergas ni, per descomptat, per parelles frustrades després de dos mesos de relació. Els sis protagonistes d’aquest nou programa són booktokers. És a dir, creadors de contingut relacionat amb llibres a TikTok. I s’espera que els espectadors del programa, per raons òbvies, siguin...lectors.

La idea ha sorgit del segell editorial juvenil Crossbooks i al darrere del projecte hi ha amagada la promoció d’un llibre: «No confíes en Asher Hall» de Myriam M. Lejardi. És una estratègia de màrqueting força peculiar, però no és l’única.

Balls de fantasia en palaus del segle XX, pícnics d’època enmig de laberints, tallers per decorar rams de flors, sessions de tir de destrals...Les editorials han desbloquejat una nova necessitat entre els lectors, que ja no es conformen a seure al sofà amb una tassa de cafè calenta per submergir-se en històries que s’amaguen rere el paper. Ara busquen experimentar-les en la vida real. Anhelen treure els seus personatges preferits de la pàgina per fer-los de carn i ossos i posar-se en la pell del/la protagonista per viure les mateixes aventures que es descriuen en el relat. Això sí, per un mòdic preu.

La gran majoria de persones que participen en aquestes experiències addicionals a la lectura gasten de la seva butxaca l’equivalent a una compra de quatre nous llibres. I dic la gran majoria, perquè hi ha un petit percentatge -format per influencers- que aconsegueix viure aquestes experiències de franc.

Sense anar gaire lluny, la tiktoker navarclina Maryam Assakat (que té una comunitat d’1,9 milions de seguidors al seu perfil @maryam.and.books) fa poc va passar un cap de setmana a París per crear vídeos promocionals de la nova novel·la de l’autor de literatura juvenil Blue Jeans. Darrerament també ha assistit a presentacions en les que s’ha hagut de caracteritzar de princesa, genet de dracs o vampira. En un moment en què la fantasia ha traspassat la tinta i el paper, els escriptors les passaran magres a partir d’ara per fer enamorar el lector d’un món imaginari només a través de les paraules.