El clima i Sant Jordi

Malgrat l’opinió dels experts i tots els indicis i senyals d’alarma que es desprenen de la realitat de cada dia, continuen existint negacionistes absoluts del canvi climàtic. Són aquells que argumenten incansablement que sempre hi ha hagut temporades més plujoses o menys, èpoques en què ha fet més calor o no tanta. O sigui que ara no està passant res que no hagi passat moltes altres vegades i que, per tant, no cal alarmar-se. N’hi ha que opinen així, sincerament, sense interessos amagats darrere la seva opinió. Però hi ha un altre tipus de negacionisme sobre el canvi climàtic que prové d’aquells que d’una manera o altra es beneficien de la situació actual. És el cas de les empreses que saben prou bé que contaminen, però que calculen també que si haguessin de rebaixar aquesta contaminació els suposaria menys beneficis econòmics. O d’aquelles administracions públiques o partits polítics que consideren que si propugnessin normatives més serioses i contundents a favor d’un medi ambient saludable podrien perdre suport electoral. I, per tant, que val més no remoure gaire la qüestió i que ja s’espavilaran els governants que vinguin després d’ells per anar trampejant la situació.

Precisament aquests dies mateix els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’un informe alarmant publicat per la revista Nature, capdavantera mundial en aquests temes, alertant seriosament de les conseqüències econòmiques de no actuar ràpidament i de manera decidida contra tot allò que promou i accentua el canvi climàtic. Unes conseqüències que ja estan afectant a tot el món, però que encara perjudiquen més directament els països poc desenvolupats, que són precisament els que menys han contribuït a l’escalfament global del planeta. És ben previsible, doncs, que la situació continuï empitjorant i que se segueixi el mateix camí que fins ara: xutar la pilota endavant i pensar que algú altre ja ho anirà arreglant d’aquí a uns quants anys. Segons la revista Nature els costos econòmics que requerirà redreçar el canvi climàtic en un futur no gaire llunyà seran molt més grans que els que caldrien si es fes ara. O sigui que en aquest àmbit segurament es deixarà una herència ben negativa a les generacions properes.

Centrant ara la perspectiva en el nostre país, cal recordar que també aquí l’evolució del temps atmosfèric és sempre una capsa de sorpreses. Tothom sap que fa temps que plou poc i que convé que ho faci. Però dimarts que ve és Sant Jordi, patró de Catalunya, dia del llibre i de la rosa. Una festa pròpia d’un país culte, ben singular i específica del nostre territori, tot i que no sigui dia festiu des del punt de vista laboral. També cal recordar que és tot un clàssic que per Sant Jordi caigui algun ruixat, cosa que saben prou bé els llibreters que procuren de tenir sempre a punt algun sistema per evitar malmetre els llibres que aquest dia exposen a l’exterior. Plourà, doncs, dimarts que ve? Els meteoròlegs no es mullen del tot –mai més ben dit– en el pronòstic, però asseguren que farà fresca i que és possible que hi hagi ruixats i tronades. O sigui que serà un dia de temps variable, tal com ja és tradicional. Esperem que la tradició també es compleixi pel que fa a la venda considerable de roses i de llibres, sobretot en català.