dubtes lluçanesos

El Lluçanès és una comarca natural, molt ben definida per la geografia. Els vincles humans i econòmics entre els municipis que la composen no són tan evidents, però també són considerables i, en tot cas, no són pas més tènues que els que vinculen altres comarques. Per tant, que aquest fet natural passés a ser una realitat administrativa reconeguda semblava un pas endavant. Per a un municipi rural i petit formar part d’una comarca de 13 municipis amb una capital de 2.500 habitants no havia de ser el negoci del segle, però tampoc no semblava que tenia més avantatges que inconvenients. Tanmateix, sembla que el que semblava tan natural no és gaire. Dels 13 municipis que havien de formar la comarca, només en queden vuit, i ara l’Ajuntament d’Olost (1.200 habitants que havien votat molt clarament a favor) es planteja sortir-ne i ho torna a posar a votació. Certament, alguna cosa es deu haver fet malament, i alguna cosa no deu funcionar en el plantejament que s’ha fet per constituir el Lluçanès, si el projecte generi tan poc entusiasme.