Intimitats que ja no ho són / Xavier Serrano

Les intimitats no s’expliquen. Si les comparteixes esdevenen de domini públic i un cop surten d’allà on han romàs –del cor, del cap, d’un missatge de mòbil amagat– mai més poden tornar on eren. És com intentar posar el tap de suro a l’ampolla de vi o un mocador de paper a la capsa d’on l’has tret. Hi ha camins que no es poden recular, decisions irreversibles, gestos que deixen un cec a la pell, mitjons que et comprimeixen massa fort el panxell. Dimecres vam presentar amb Xavier Serrano el llibre Escric el teu nom (Edicions de L’Albí) a Òmnium Bages-Moianès. Hi vam compartir intimitats i secrets. «Oh, benvinguts, passeu, passeu...». Van entrant i semblen contents de ser-hi. Es nota en com miren els altres. Hauria de quedar amb cadascun d’ells. Per res d’especial. Per parlar del que ens passa. Tenim coses en comú. Si som aquí és perquè hi ha vincle. Amb mi, amb ella, amb l’altre, entre nosaltres. Molts venen de lluny, no d’una distància quilomètrica sinó d’una distància temporal, d’anys, d’estacions, d’arrugues. Una vida compartida que es desglaça i es fa present. Sort que hem preparat el lateral per si calia ampliar la sala. Alguns seuen als tamborets de la barra. Són els que volen tenir perspectiva, estar a dins i a fora. Hi ha una ànima generosa que cedeix el seu lloc a una altra que creu que se’l mereix més que ella. Podria dir el nom de la majoria –i escriure’l, també. Hi ha un desconegut a l’última fila, la mare que em va parir, els fills que he parit jo, la que sempre respon, la que no diu mai res i només mira, la que s’emociona, qui ha après a fer abraçades després de molts intents, qui farà les fotos, la incondicional, qui sap la veritat veritable, qui hi és perquè valora l’esforç, ments creatives i de somriure franc. Amistats de diferent grau, relacions incipients que necessiten temps. Hi ha qui m’ha fet un petó a la galta i m’ha deixat la seva olor de colònia.

Estic a punt. Parlarem de la fotografia de carrer, del fet d’escriure, explicarem perquè fem cada setmana la secció «Tot per fer» i perquè en fem un llibre, ara. Al davant, un tros de la meva vida, les persones que arrossego i les que m’empenyen, les que no s’obliden de cap data, les que m’ajuden més del que es pensen, les que he ajudat menys del que creuen, les que m’envien missatges, les que dubten de si comprar el llibre, les que estan convençudes que et coneixen perquè et llegeixen sempre, les que no els cal llegir-te perquè ho saben tot de tu, les que t’han fet confiança, les que et conviden a créixer. A totes i per a totes. Perquè és ben cert que hi ha nits que es fa fosc i llu el sol.