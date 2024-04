Un any més, demà, quart diumenge de Pasqua, l’anomenat diumenge del Bon Pastor, el papa ens convida a celebrar la 61ena Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.

El papa aprofita el lema d’enguany: «Cridats a sembrar esperança i a construir la pau», per animar-nos a deixar «enrere la son i sortir de la indiferència, per obrir les reixes de la presó en la que tantes vegades ens tanquem». Així podrem descobrir «la pròpia vocació en l’Església i en el món» i convertir-nos «en peregrins d’esperança i artífexs de pau».

En el seu missatge amb motiu d’aquesta jornada, el papa convida els joves a «apassionar-se per la vida i a viure compromesos en la cura amorosa d’aquells que estan al nostre costat i de l’ambient on hi vivim». Per això el papa demana als joves que tinguin la valentia d’involucrar-s’hi, per tal que (com va dir a la Jornada Mundial de la Joventut a Lisboa, l’any passat), puguin «alçar-se i escoltar la crida divina». D’aquí que el papa Francesc encoratgi els joves a deixar-se «fascinar per Jesús i a plantejar-li les inquietuds fonamentals de la vida».

En aquesta Jornada Mundial de Pregària per les vocacions, el papa recorda als joves que «Jesús respecta la nostra llibertat més que ningú», ja que Ell «no s’imposa, sinó que proposa» el camí que ens ofereix. Per això és bo de deixar-lo «entrar a la nostra vida» per trobar “la felicitat en el seu seguiment i en el lliurament total” a Ell.

En el seu missatge, Francesc ens demana que «ningú no se senti exclòs d’aquesta crida, perquè cadascú, dins de les pròpies possibilitats, amb l’ajuda de l’Esperit Sant, pot ser sembrador d’esperança i de pau. Una esperança i una pau», conclou el papa, «que tant necessita el nostre món». Per això cal que siguem «homes i dones d’esperança», per descobrir «la varietat de carismes i de ministeris», ja que «tots estem cridats a donar cos i cor a l’esperança de l’Evangeli, en un món marcat per l’amenaça d’una Tercera guerra mundial, l’augment del nombre de pobres, els migrants que fugen de la fam o el perill de comprometre de manera irreversible la salut del nostre planeta».

El papa ens urgeix a conrear «una mirada plena d’esperança», perquè només així i «malgrat els fracassos i els contratemps, el bé que sembrem, creix d’una manera silenciosa».

El papa acaba aquest missatge amb motiu d’aquesta Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, recordant-nos que els cristians «estem cridats a caminar junts», per tal de descobrir els carismes «i discernir a què ens crida l’Esperit per al bé de tots, en un viatge on hem de caminar lleugers, desfent-nos de càrregues inútils», per portar «amb nosaltres l’essencial i així lluitar cada dia perquè el cansament, la por, la incertesa i les tenebres, no obstaculitzin el camí iniciat».

Aquesta Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions ens anima a viure amb el cor ben obert, per acollir el que el Senyor ens demana.