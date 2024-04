Overbooking de galtes

La persona que supervisava l’embarcament del vol de Vueling no va dignar-se ni a mirar a la cara la família que havia deixat a terra a causa d’una emergència estomacal de darrera hora. Havia omplert els seients dels incauts i això aportaria uns bons calerons a la companyia que havia sobrevenut el vol, com fa habitualment.

A més, si els que es quedaven a terra compraven altres passatges a la mateixa empresa, la jugada sortiria rodona. Havien aconseguit, també, un munt de diners plomant passatgers que no complien al mil·límetre les exigències de l’equipatge de mà. Un fet curiós, ja que si el supervisor era un altre o et trobaves en un altre aeroport tant les mides com el nombre de bosses no generaven cap problema. Aquest desori, prou conegut, havia estès una mena de terror pels aeroports no a volar sinó a embarcar. Els clients se sentien a les portes d’embarcament com si en qualsevol moment hagués d’aparèixer Curro Jiménez o el Algarrobo. A l’oficina d’informació de Vueling dues persones aguantaven tones de ràbia desfermada. Era la seva feina i la realitzaven amb estoïcisme. Uns professionals que admetien tranquil·lament la pràctica generalitzada de vendre més bitllets d’avió que seients. Companyies presumptament barates surten molt cares per a un percentatge gens menyspreable d’usuaris. La política d’overbooking consisteix en que els surt molt a compte aguantar queixes. L’objectiu és esprémer l’avió fins la darrera gota. I al client que el bombin.

Això és possible perquè està comprovat que el maltractament als passatgers no té cap efecte sobre la facturació. Així que tenen clar que han de seguir per aquesta via.

Aquesta conversió dels ciutadans en xais-sardines no s’ha produït de forma sobtada, sinó gradual. A mesura que persones d’una certa edat acostumades a lluitar pels seus drets han vist que no són benvingudes a uns aeroports que han esdevingut espais hostils, aquests han quedat reduïts a parcs temàtics de gent fent cua per pujar al Dragon Khan de torn. La lògica de la lluita pels drets ha estat substituïda per la del ramat amb l’inestimable suport dels governs que toleren la sobrevenda com toleren la tortura telefònica de les companyies, l’insostenible porta a porta de productes comprats per Internet i el que faci falta mentre no hagin de treballar per preveure coses tan bàsiques com, per exemple, que hi hagi metges. No fos cas que ens penséssim que hi són per solucionar els nostres problemes.