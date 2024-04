Podria ser-ho, però no ho és. Els que ja pentinen canes hauran associat el títol a la memorable sèrie de televisió que, a finals dels noranta, va protagonitzar El Tricicle; però és ben cert, vistes les darreres propostes oficials en format acudit, que aquest podria ser l’encapçalament perfecte per resumir el pla del govern per a la gestió de la sequera.

A la sèrie eren tres nàufrags en una petita illa deserta enmig de la immensitat de l’oceà, obligats a conviure i resoldre els seus problemes; aquí som un país petit en la immensitat de la desavinença i convivint amb uns problemes que, igual que passa a la sèrie, resolem de forma força primitiva; la principal diferència rau en el fet que amb el Tricicle ens fèiem un fart de riure i amb el govern, com més va menys gràcia fa.

Fa un temps patíem per veure com remullaríem l’estiu, quatre gotes després, i la decisió de què els creuers comparteixin port amb les dessaladores flotants, sembla que l’optimisme ja convida a omplir piscines. La turistada que ocupi els hotels del papa del Molt Honorable i els seus col·legues no hauran de patir, però, això sí, hauran de compartir. De fet, ja compartim monuments, soroll, places i carrers; ara no vindrà de repartir piscines per convertir el bany en un acte socialitzador i comunitari, a dins de totes aquelles basses d’aigua, públiques o privades, que puguin funcionar amb la categoria de refugi climàtic; un estatus que hauran d’assignar, com no podia ser de cap altra manera, els soferts ajuntaments als quals els ha tocat la grossa de l’estiu.

Tindrem una llista de piscines-refugi de lliure accés, per què ens planifiquem la ruta del bany? Per la festa Major, a les visites a la Manresa desconeguda, hi afegirem les visites a la Manresa molla? Per accedir a un d’aquests refugis aqüífers caldrà abonar entrada, o complir alguna norma de vestimenta si parlem de piscines de comunitat de veïns d’alt standing, o d’hotels molt estrellats? Si en aquestes piscines privades els propietaris poden fer el vermut artesà amb ostres al costat de l’aigua, als que la compartim ens deixaran portar la birra i les patates?

De moment no plou, depèn de com troni a les eleccions del dotze de maig això té tota la pinta de fer aigües, o que més d’un ajuntament es foti de peus a la galleda gestionant tot aquest mullader.

Si haguessin fet com els manresans de la séquia i actuat amb previsió, ara el panorama seria un altre i no ens trobaríem ofegats per la improvisació; que parlant de la séquia potser aquesta és la nostra i els podríem vendre els plànols i de passada el copyright del miracle, però res de favors entre govern i ajuntament del mateix color eh?!; això no sortirà barat...què tal a canvi del desdoblament íntegre de la C-55? S’ho poden anar rumiant.