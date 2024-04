Barris vells del segle XXI

El barri vell de Berga (també el de Manresa) ha entrat al programa Barris amb futur promogut pel departament de drets socials de la Generalitat. És una magnífica notícia perquè significarà finançament extern per millorar o crear equipaments, espai públic i habitatge, però també per programes relacionats amb les cures, l’educació, el lleure, la cultura o la llengua. Com que les possibilitats són infinites però els recursos limitats, i com que cada barri, cada poble i cada ciutat és un món, convé afinar molt on concentrem els esforços i la inversió; i tenir molt clar què no podrem aconseguir, per centrar-nos en allò realment possible.

D’entrada, cal recordar que allò que li ha passat al barri vell de Berga no és només mala sort o mala gestió (que segurament també). La degradació dels barris antics és un fenomen generalitzat i que ve de lluny, de principis del segle XX, quan la ciutat va sortir del clos murallat a partir de noves avingudes i passejos. Des d’aleshores, la burgesia primer i les classes mitjanes i populars després han anat abandonant els nuclis històrics i fins i tot el centre de les ciutats per traslladar-se als barris de nova construcció o als pobles i urbanitzacions de la conurbació. Paral·lelament, la transformació del comerç ha demandat locals grans i accessibles difícils de trobar a la trama urbana medieval. Pels barris vells, aquest doble fenomen ha comportat excentricitat (han deixat de ser el centre), abandonament físic (cases buides i botigues tancades), gentrificació inversa (atracció, que no generació, de pobresa) i mala reputació. De fet, en molts casos han estat els visitants, més que els mateixos veïns, els que han entès el valor dels centres històrics; la prova és que la majoria dels pobles i ciutats que han aconseguit preservar-lo en condicions són destins turístics.

Partint d’aquí, el barri vell pot ser un bon lloc per viure i pot mantenir un determinat tipus de botigues i serveis, però ens enganyarem si creiem que atrauran moltes famílies de classe mitjana i que el carrer Major tornarà a ser l’espai comercial per excel·lència de la ciutat. Centrem-nos doncs a potenciar allò que funciona i que ha funcionat en altres llocs: habitatges per a joves, per a gent gran, per a persones soles, per a estades temporals i per a turistes; comerç vinculat al lleure i la trobada (l’hostaleria però no només); i nous usos per a edificis nobles o amb possibilitats. Aquí estic pensant amb el (maleït) mercat, el cinema, Sant Francesc (església inclosa), l’Ateneu o les Vetlladores. Aquest darrer, per ubicació i dimensions, seria clau.

Millorar les condicions de vida i les expectatives dels actuals veïns i veïnes del barri; aclarir (enderrocar) per guanyar espai públic que aculli activitats festives, lúdiques i culturals; facilitar i subvencionar la rehabilitació o la nova construcció residencial especialitzada; i buscar recursos a fora per ubicar algun equipament potent en un d’aquests edificis en desús. Seria això.