Salvar l’ego, perdre els diputats

Fa quatre anys Podemos va obtenir 72.113 vots a les autonòmiques del País Basc. Diumenge, entre Sumar i Podemos en van treure 58.771. La caiguda en el nombre de votants d’aquest espai és important, però no catastròfica: un divuit per cent. La catàstrofe és que s’ha traduït en la desaparició de quasi tots els diputats. Pel fet de presentar llistes separades han passat de sis a un de sol, al cistell de Sumar. Vet aquí el que passa quan s’ajunten les rancúnies, les tossuderies i l’absolut menyspreu per les exigències del sistema electoral. La baralla d’egos entre els de Yolanda Díaz i els de Pablo Iglesias ha reduït a testimonial la presència del seu espai a la cambra basca. Qui diria que fa tot just vuit anys, el 2016, van ser els més votats en unes eleccions generals. De la primera posició a compartir el fanalet vermell amb Vox.

Sabien que podia passar. Sabien, perquè tenien prou informació i experiència, que si tots dos partits insistien en presentar-se per separat no només dividirien el vot sinó que enviarien cap a Bildu molts votants esparverats per l’espectacle incomprensible. Sabent-ho com ho sabien, per què han insistit en mantenir un rumb que els duia inevitablement al naufragi? Sembla talment que a uns i altres només els importava la batalla particular per saber quin dels dos era el rei de les escorrialles. Bé, ja tenim guanyador. Enhorabona, senyora vicepresidenta del Govern espanyo: les Irenes s’han vist més humiliades que vostè. No es privi de celebrar-ho.

Aquesta setmana comença oficialment la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig. El que li ha succeït a l’antic espai podemita al País Basc hauria de servir perquè els partits i coalicions d’aquí reflexionessin sobre les exigències del sistema electoral i els efectes reals de les seves decisions. Per la demarcació de Barcelona es presenten vint llistes, i fa tres anys només en van entrar vuit. Ja és tard per fusionar candidatures, però encara se’n poden retirar. No és probable que ho facin: els egos pesen massa.