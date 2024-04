L’absurd dels lloms dels llibres

L’edició de llibres és una activitat que ve de molt enrere i sempre ha tingut un cert caràcter de culte, dos factors que fan que sigui una indústria en la qual la tradició pesa. Per això hi ha una sèrie de normes d’etiqueta que cada empresa aplica a la seva manera però que ningú no ignora del tot, i per això, després de la portada hi ha les guardes, que són d’un color diferent i poden incloure una guarda volant i una contraguarda, o les anomenades pàgines de respecte, que són blanques, i després venen la pàgina de la dedicatòria, la del títol, l’anomenada pàgina de drets, on es detallen les dades sobre els autors i l’edició, i encara una altra pàgina amb el títol si convé per quadrar la paginació amb un múltiple de quatre. I crida molt l’atenció que una indústria que ha convergit en aquest procotol no ho hagi fet en quelcom molt més important, que és l’orientació de les lletres del llom. A veure: un llibre és un objecte destinat a ser posat en un prestatge, tant a les llibreries on el vendran com a les cases o les biblioteques que el posseiran. I com que les lletres dels lloms estan inclinades a la dreta en un llibre i a l’esquerra en l’altre, per llegir-les cal anar girant el cap a dreta i esquerra de manera que, per trobar un llibre en un prestatge, has d’anar fent ballar el coll a banda i banda, pim-pam, pim-pam, pim-pam, com si estiguessis en un concert de música màquina en comptes d’intentant comprar en una llibreria o en una parada de Sant Jordi, com ahir. O sigui: ¿tant costaria posar-se d’acord i estalviar-li a l’esforçat comprador aquesta dansa psicotròpica tan molesta, que fa que acabis marejat i incapaç de llegir res? L’Associació de Biblioteques o el Col·legi de Metges de les Cervicals no podrien fer pressió a les editorials per posar-hi seny?