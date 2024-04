Un pacte per l’Alternativa

Que milers de persones molt diferents ocupin els carrers durant la festa major i els comparteixin per passar-s’ho bé no és una simple activitat d’oci: és una forma de generar experiències comunes, cohesió social i capacitat per conviure. En aquests temps, tot això és molt important. A Manresa, aquesta funció no la fa la Festa Major oficial tota sola, sinó que hi participa intensament la Festa Major Alternativa, que va néixer orientada a un sector de públic molt específic però, amb bona gestió i bones idees, ha anat eixamplant-se fins a ser una part indestriable del conjunt d’activitats per a joves d’un perfil molt ampli. De fet, per a la majoria de joves la ruta de la Festa Major inclou la plaça Puigmercadal com una estació tan important com Sant Domènec, i l’una complementa l’altra. És obvi, per tant, que l’Alternativa és un actiu de la ciutat, i que convé no perdre-la. Igualment, és obvi que l’impacte de l’Alternativa en la vida dels veïns de l’entorn immediat, especialment els que tenen la festa a sota la finestra, i en un espai molt tancat, és enorme, més gran i sostingut que el que ha de suportar cap altra comunitat. Els veïns no ho volen explicar obertament per raons que ells deuen saber, però han presentat una instància a l’Ajuntament per tal que l’obligui a traslladar-se, i és evident que, si no obtenen concessions molt substancials, aniran als tribunals. Ahir, un congrés a Manresa va deixar clar que, si ho fan, tenen totes les de guanyar. I si ells guanyen, la ciutat hi perd. Aquest és un litigi en què l’única sortida realment guanyadora és que l’Ajuntament aconsegueixi un pacte entre organitzadors i veïns, amb cessions mútues que reformin l’Alternativa per salvar-la. Si decideix un jutge, la retòrica de combat no servirà de res.