La veritat del bus

La idea que les xarxes socials acabarien generant un sistema autogestionat d’informació i governança que posaria en mans dels ciutadans tot el que ara fan els periodistes i els polítics ha resultat una estafa, però és absolutament cert que dispositius com els xats permeten als ciutadans intercanviar informació valuosa sobre serveis públics en temps real, i que això els dona un poder de denúncia molt important i una gran capacitat per defensar els seus interessos, si són capaços d’organitzar-se. Els usuaris del bus de Manresa a Barcelona n’han estat capaços, han fet sentir la seva veu davant les deficiències del servei i ara han muntat una enquesta a la qual han respost gairebé mig miler de persones. Una bona part de les respostes recullen opinions, però també n’hi ha que permeten establir coses com que, si més no segons els usuaris, hi ha 12 expedicions al dia que molt sovint es massifiquen i obliguen a anar dret. És una dada que concreta una mancança fins ara més difusa, i és reveladora. 12 són moltes. La Generalitat va encarregar una enquesta professional sobre el servei, els resultats de la qual no ha volgut divulgar, tot i que s’ha pagat amb diners públics. La resposta l’han donat els mateixos ciutadans.