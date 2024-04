Barri vell de Manresa: Nova oportunitat

Un dels objectius fonamentals del Govern de la Generalitat de Catalunya en el període 2003-2010, quan estava format per l’anomenat tripartit al que jo prefereixo anomenar Govern d’Entesa, va ser la rehabilitació integral de barris amb l’objectiu d’evitar-ne la segregació urbana i la degradació i d’aquesta manera, millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees. Amb aquesta finalitat el Govern que presidia Pasqual Maragall va aprovar, l’any 2004, la popularment coneguda com a llei de barris. Aquesta llei establia la creació d’un fons econòmic concebut com a instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb el projectes d’intervenció integral que volguessin elaborar i emprendre els diversos municipis.

A Manresa, la Llei de Barris va permetre accelerar el procés de rehabilitació que l’any 2001 es va plantejar al Nucli Antic de la ciutat amb una proposta integral adreçada a millorar la qualitat de vida d’aquest sector de la ciutat. Les actuacions portades a terme es van agrupar en 6 programes relatius a la renovació urbana de quatre sectors (Barreres, Via Sant Ignasi, Arbonès i Balç ) amb una inversió total de 16,5 milions d’euros, la meitat aportades per la Generalitat.

Tot això es va acabar l’any 2011. Amb premeditació, traïdoria i nocturnitat, ell govern del millors, presidit per Artur Mas, va liquidar la Llei de Barris. Sense debat parlamentari, sense avaluar els resultats de la llei ni preveure cap alternativa. Els ajuntaments es van tornar a quedar sols davant les necessitats dels barris. I així han estat fins ara. Catorze anys sense una política de rehabilitació urbana digna d’aquest nom ni a la Generalitat ni a Manresa.

Ara estem davant d’una nova oportunitat. L’any 2022 el grup En Comú Podem va impulsar al Parlament de Catalunya la Llei de Barris Verds per fer front a la creixent desigualtat i a l’emergència climàtica, que va ser aprovada amb el nom de Llei de millora urbana, ambiental i social del barris i viles i que ha donat lloc al projecte Barris amb futur, presentat el passat dia 15 d’abril amb una jornada amb una intensa flaire electoral (Regio7 15 d’Abril).

El Barri Vell de Manresa forma part de la vintena de barris i sectors urbans que la Generalitat ha escollit per formar part d’aquest projecte, en la seva primera fase. Ara ja no hi ha excusa. Cal que ens posem les piles pel que fa a la revitalització del Centre Històric. És una oportunitat d’or per dotar de contingut l’anomenat Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH), presentat per l’Ajuntament de Manresa el setembre de 2022 i del qual no hem tornat a tenir notícies. Ara és el moment de reivindicar davant la Generalitat i l’Ajuntament que hi hagi recursos i no només discursos per dotar de contingut concret el conjunt d’accions genèriques i inconcretes que conté l’esmentat PIRCH i de formular, amb la implicació del teixit social, un projecte social específic pel Nucli Antic que freni l’actual deteriorament.