Lideratge amb noms

En el panorama empresarial i institucional, el lideratge emergeix com una força motriu capaç de guiar, inspirar i transformar: «El lideratge no és allò que fas, és allò que les persones fan com a resposta a la teva intervenció». Aquesta cita apareix al llibre Liderar per a servir que l’exalcalde Valentí Junyent ha publicat de la mà del fotoperiodista Salvador Redó, on hi recull l’experiència dels dotze anys de vida política a l’Ajuntament de Manresa.

Entre infinites teories i eslògans que apel·len al lideratge, aquesta frase em va semblar que encapsula la veritable essència del fet de liderar i del seu objectiu: no només implica acció, sinó també la capacitat d’influir i motivar els altres.

Aquestes idees convergeixen a Liderar per a servir, on, a través de la conversa que manté amb el Salvador Redó, exemplifica els principis d’un lideratge eficaç a través de la seva pròpia experiència. En el llibre, s’hi compten també els testimonis d’una quinzena de persones que han format part, des de diferents àmbits, responsabilitats i ideologies, d’aquesta etapa política amb els quals defineixen la persona i el tarannà de Valentí Junyent.

Primordialment, la honestedat i el respecte per l’altre, són els conceptes més compartits. També la integritat, manifestada en la seva capacitat per facilitar el diàleg i abordar els problemes amb una visió ampla i generosa. Pere Gassó, periodista i comissionat del Centre Històric, ressalta les seves habilitats diplomàtiques i negociadores, comparant-lo amb un pivot en el bàsquet, «àgil en la defensa i l’atac».

La confiança en els equips és una altra virtut clau de Junyent, combinada amb la seva voluntat de complir les promeses amb fets tangibles. Aquest compromís amb el bé comú és el que el distingeix, com destaca Josep Lluís Irujo, del PSC, reconeixent-lo com un polític allunyat de la demagògia i el populisme, amb un esperit de servei genuí.

La ironia fina de Junyent també es menciona de forma reiterada, com a recurs per destensar situacions complexes, demostrant una perspectiva equilibrada fins i tot en els moments més difícils.

El recordaré per la seva capacitat constant per trencar esquemes. Junyent va adoptar una aproximació innovadora a la política, obrint les portes a la participació ciutadana i fomentant el diàleg constructiu. Aquest enfocament inclusiu va permetre avançar en qüestions crucials per a la ciutat.

La seva col·laboració estreta amb els equips municipals va ser fonamental en aquesta tasca, demostrant la màxima confiança en les seves capacitats i una gratitud constant pel seu esforç. El testimoni que exposa Joan Calmet, regidor durant els seus 12 anys a l’ajuntament, revela la profunda influència de Junyent com a líder i mentor.

Amb una combinació de valors com el rigor, honestedat i proximitat, Junyent va establir un estàndard elevat per al lideratge polític. La seva visió del lideratge, en clau servei a la comunitat i lluny de proclames ideològiques, hauria de ser un exemple a seguir en el panorama polític, i més enllà.