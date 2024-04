El Segell Infoparticipa en els ens locals

El 9 d’abril va tenir lloc el lliurament del Segell Infoparticipa 2023 a la sala d’actes del Rectorat de la UAB. En aquesta onzena edició s’han concedit un total de 129 segells a Catalunya: 116 ajuntaments, 10 consells comarcals i 3 diputacions. A la comarca de l’Anoia s’han distingit tres ajuntaments (Els Hostalets de Pierola amb el 100%, Vilanova del Camí amb el 90,38% i Calaf amb el 84,62%) i el Consell Comarcal, que per primera vegada assoleix el Segell, amb un 91,85%. Amb aquestes dades, es pot veure que només el 10% dels municipis (3 de 33) de la comarca aconsegueixen segell.

En el conjunt de Catalunya, els resultats no són gaire més esperançadors, ja que els percentatges se situen al voltant del 20%. Per tant, cal millorar. Els factors pels quals no s’aposta per la transparència són diversos, però sobretot, hi ha una incapacitat de molts ajuntaments per posar-s’hi.

Dels trenta-tres municipis que hi ha a la comarca de l’Anoia, divuit són micropobles, és a dir, que tenen menys de mil habitants, i d’aquests, tretze en tenen menys de cinc-cents. Això fa que els recursos tècnics i humans siguin força limitats en aquests ajuntaments.

En els ajuntaments més grans, potser el que cal és una mirada ben decidida que permeti avançar en transparència. En aquest cas és bàsic tenir "l’apadrinament" d’algú que en sàpiga i es mogui bé per la pàgina web i, sobretot, pel portal de transparència. Perquè quan es comença de zero, no se sap ben bé què cal fer, ja que la informació s’ha de tractar d’una manera concreta: cal vetllar pel redactat en els articles periodístics dels plens, les dades dels càrrecs electes han d’anar recollides en fitxes individuals, hi ha d’haver l’agenda del president/alcalde ben visible, cal adjuntar gràfiques que acompanyin a les dades econòmiques com els pressupostos, els contractes, etc.

El requisit d’aquesta edició ha estat el fet d’anonimitzar tots els documents que contenen dades personals: contractes, decrets de presidència/alcaldia, actes de plens, etc. Per tant, la feina és ingent. Aquest és el tercer any que tinc la responsabilitat de liderar la transparència en un ens local: els dos anys anteriors ho vaig fer en el meu municipi, Els Hostalets de Pierola, com a regidora de l’àrea, i enguany al Consell Comarcal, com a consellera de transparència. I he de reconèixer que n’he après molt, sobretot perquè he tingut el meu "apadrinament": primer de la mà de la Gemma Chalé, que m’hi va introduir de ple i em va encomanar el seu entusiasme, i després he estat en contacte, sempre que ho he necessitat, amb la Doctora Marta Corcoy, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i coordinadora del Segell Infoparticipa.

Des del Consell Comarcal volem allargar la mà als ajuntaments que vulguin transformar-se per ser més transparents. Un ens transparent genera molta més confiança a la ciutadania, si de debò s’ho creu, ja que no n’hi ha prou només amb "l’aparador" ben endreçat que representa la pàgina web. També implica aplicar la transparència en les polítiques que es fan dia a dia. I per això s’ha de ser valent.