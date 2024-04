El soroll es controla

Generalitat, Diputació i Ajuntament de Manresa han organitzat al teatre Kursaal el congrés Acusticat, que cada dos anys porta a una ciutat diferent ponències i debats sobre tot el que té a veure amb la gestió del so, que va des de com sonoritzar bé un esdeveniment fins a com gestionar l’impacte del so en l’espai públic. Enguany ha estat especialment oportú que es desenvolupi a Manresa perquè hi ha a sobre la taula el tema candent de la pressió dels veïns de can Jorba per aconseguir que es traslladi la Festa Major Alternativa, però la presència del soroll en la vida ciutadana és un tema permanent i de gran interès. L’excés de soroll degrada profundament la qualitat de vida i perjudica la salut. Sovint, els habitants de les ciutats l’admeten com a inevitable, però no ho és, i l’avenç aconseguit gràcies a la regulació ho demostra. Els experts constaten que la regulació és cada cop més restrictiva arreu, i això és un senyal de civilització. Una societat estrepitosa és una societat menys cívica, menys culta i menys saludable, i els polítics i els experts poden fer molt per tal que avancem en la bona direcció. Tanmateix, fer normes no és suficient. També cal fer-les complir.