Llum al Barri Antic

Fa quatre dècades, quan l’Ajuntament de Manresa tenia molt menys pressupost i moltíssim menys personal, els botiguers de l’illa de vianants de Manresa, llavors amb molt més pes dins del comerç local, van comprar uns fanals d’estil antic per reforçar la il·luminació del sector, i el govern municipals els ho va permetre amb el compromís que ells mateixos es pagarien el consum elèctric. A dia d’avui, encara hi són, i els comerciants temen que l’Ajuntament els vol retirar -ho ha fet en alguns trams- per anar homogeneïtzant la il·luminació. Es una situació pintoresca que defineix força bé com han anat les coses a la ciutat durant molt temps, i perquè el Barri Antic està com està. Qui volia llum se l’havia de pagar. I el llum no és un aspecte menor de l’estat d’un carrer: influeix, entre altres coses, en la sensació de seguretat. I crida l’atenció, per exemple, que el canvi de la fúnebre llum groga per llum blanca s’hagi fet a mig Manresa abans que en aquest sector, que tant necessita nova vida, optimisme i seguretat. És d’esperar que comerç i ajuntament es posaran d’acord per tal que, es faci el que es faci, en surti un barri més lluminós, i no pas a l’inrevés.