Aquesta piscina és meva (crida)

No hi ha res al món mundial que faci més soroll que una piscina plena de canalla. En general es pensa que les criatures van a les piscines a banyar-se però, en realitat, hi van a cridar. Quan els infants que criden són els teus no ho notes tant, però quan són els dels veïns i la piscina és a costat de casa descobreixes que l’impacte decibèlic d’una gentada infantil jugant a l’aigua només es pot comparar amb el soroll que fan els avions en un aeroport a ple rendiment o amb l’estrèpit dels busos vells del transport urbà de Manresa. L’única diferència és que els dos darrers contaminen i perjudiquen la salut de tothom (el bus número 63 de Manresa més que l’aeroport) i, en canvi, el joc a la piscina és una activitat saludable que només perjudica els veïns propers que en pateixen la contaminació sonora. Per això, milers de ciutadans que viuen al costat de veïns amb piscina havien vist amb gran esperança la idea que els particulars i les comunitats de veïns podrien banyar-se només si es declaraven refugi climàtic i permetien el pas lliure a qui desitgés remullar-se per combatre la calor. Milers de catalans atabalats pels crits de la canalla veien un petit consol i una subtil venjança en la possibilitat d’anar ells també a banyar-se i a cridar una estona. Malauradament, tot ha estat un malentès provocat per una idea de bomber comunicada amb la imperícia habitual dels portaveus que parlen als contribuents com si llegissin una ordenança municipal del segle XIX. Resulta que només es podran fer servir de forma pública les piscines privades que s’equipin amb serveis, vigilants i control d’entrada. O sigui, que no es podran fer servir perquè això no ho farà ningú. Oooooh. Quin desengany. Jo que ja tenia a punt el banyador i una capsa de pastilles Ricola.