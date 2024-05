Cotorres i coloms

L’Ajuntament de Manresa assegura que la població de cotorres es manté estable entorn del centenar d’exemplars, gràcies a una política de captures i eliminació de nius que impedeix que el nombre d’exemplars es dispari. Cal esperar que sigui així, atès que en les poblacions que en van viure la proliferació de forma inadvertida van fer estralls molt seriosos. Acolorides i simpàtiques quan són on han d’estar i en la mesura que correspon, les cotorres són una espècie invasora que té una gran capacitat de depredació i pot modificar molt seriosament l’ecosistema allà on esdevenen una plaga. De fet, qualsevol espècie, per simpàtica que resulti, esdevé un granproblema si se’n descontrola la població. Els coloms, per exemple, poden ser uns animals entranyables mentre en veiem uns quants a les places, però l’excés de població ha fet que siguin un problema important que molts ciutadans, a Manresa i en altres llocs, pateixen durament, amb golfes plenes d’excrements i balcons que esdevenen inhabitables per la seva presència. La falta de determinació política, i potser els escrúpols dels qui no han de patir-los, han fet que sigui així. Només faltaria afegir-hi, ara, les cotorres.