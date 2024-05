Els ‘sambenitos’ del segle XXI

Maria la navarra, «vezina de Coruña, cristiana nueva, reconciliada por herege, judaizante apostata, año de 1490», va tenir sort perquè d’altres portadors dels sambenitos, la peça de roba amb que la Inquisició assenyalava els condemnats, tenien l’execució com a destí. Impacten, ubicats en una posició alçada en una de les sales de l’exposició El mirall perdut. Jueus i conversos a l’edat mitjana, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, la mitja dotzena d’inscripcions que donen testimoni de la sort que van córrer els qui van carregar el pes de la particular justícia del tribunal instaurat pels reis Catòlics. La mostra transita entre dues realitats oposades però coetànies, la convivència i la intolerància, i, com explica el comissari Joan Molina, el projecte no parla dels jueus sinó dels cristians, de la imatge que van crear d’aquell poble al que van obligar a convertir-se o desaparèixer.

Marcar el diferent amb un estigma és un senyal inequívoc d’una tragèdia que treu el cap a l’horitzó. En les societats pressumptament avançades del segle XXI, el sambenito és l’assenyalament públic, el boicot, la crida a marginar qui molesta, qui discrepa, qui dissenteix, qui fa una broma, un acudit, un gest, una irreverència. Posar el crit al cel i decidir que l’altre no té dret a existir. Vivim temps hipòcrites, censors i cancel·ladors. La intel·ligència és sospitosa.

En plena campanya electoral s’accentua el postureig de fomentar que certes formacions polítiques quedin fora del debat públic. N’hi ha que decideixen qui té dret i qui no a participar de la confrontació d’arguments, probablement perquè és més fàcil evitar el rival que combatre’l, amb uns criteris que, al capdavall, són d’un cinisme majúscul. Perquè Aliança Catalana no és digne de seure al teu costat però els qui van apallissar els catalans l’1 d’octubre o els que van assassinar éssers humans al Tarajal sí que ho són? Per què són indignes els qui fomenten la xenofobia i dignes els qui justifiquen dictadures? Si transcendim el moment polític català, observem en l’escena internacional la suprema ignomínia del boicot selectiu: Rússia no, les tiranies àrabs sí. Geopolítica, val, però que no facin bandera dels valors perquè sinó que surti algú a explicar perquè els atletes russos no poden competir i els israelians sí? O perquè no es veta la Xina, Iran i Cuba? Quins drets humans són vàlids i quins no? Qui té dret a tenir drets humans i qui no? Aquest món convuls que tenim necessita menys sambenitos i boicots i més compromís honest.