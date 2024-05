Un país que per(illa)

El millor que té el candidat Illa és que el seu cognom m’evoca a l’èpica i al mite de grans referents literaris de la humanitat: l’Ítaca d’Homer; la del Tresor de Stevenson; la Misteriosa, de Verne; o, fins i tot, la Negra d’Hergé. En canvi, si relaciono aquest cognom amb el d’un potencial president del govern de Catalunya el que m’evoca és el concepte d’aïllament, de comunitat autònoma dins de l’arxipèlag espanyol i algun diminutiu malintencionat. Bé, tot això serien raons poc serioses a considerar si del que es vol parlar és de les condicions que té un polític per a governar el seu país. Tampoc val la pena parlar del llenguatge no verbal i fer crítica superficial quan el que es discuteix és la capacitat i la voluntat d’una persona per a representar i governar un país amb les condicions històriques i presents de Catalunya. Però entrem més a fons en aquesta anàlisi: el primer argument de pes per no desitjar una presidència d’Illa és la seva submissió sucursalista al PSOE. En aquest sentit, Illa ha actuat –i actuaria de President– com a simple delegat del govern de Sánchez i com a baula de transmissió del socialisme espanyol. Per això Illa ha defensat l’aplicació del 155 i ha negat rotundament, després, la possibilitat de l’amnistia o d’un referèndum per Catalunya. No és que hi hagi reflexionat massa, sinó que es limita a ser la «voz de su amo». Què ens fa suposar que Illa, com a president, pugui defensar els interessos de Catalunya davant d’un govern espanyol del PSOE? Defensaria que Catalunya pugui gestionar tots els seus recursos? No, ja ho ha dit. Defensaria l’absoluta autonomia en la política sanitària? No, ja se la va carregar com a ministre. Defensaria parlar en català al Congrés? No, no ho fa ni a Catalunya. Però, el que és realment preocupant no és la seva obediència i fidelitat a Pedro Sánchez com a marmessor de les essències socialistes espanyoles, sinó que estigui segrestat emocionalment per l’espanyolitat quan el que s’esperaria d’un president català és la seva adscripció militant a la catalanitat. No és només que Illa es manifestés al costat del PP i de Cs contra el procés independentista; no és només que Illa no hagi tingut cap empatia amb els represaliats catalans ni la dignitat de reconèixer que han estat perseguits i maltractats pel seu propi partit; el més greu d’Illa és que, quan parla en castellà, procura amagar el seu accent català i remarcar les zetes finals de «Madriz» o «sanidaz», fent-se perdonar l’origen. Una persona amb tant poca categoria intel·lectual i autoestima i amb tant autoodi a la identitat dels seu país no mereix representar una nació que demana un lideratge independent, valent, sense cadenes que li emmordassin els peus, els braços i la llengua per actuar i parlar en nom del poble de Catalunya. I ara només ens faltava que el seu amo i senyor volgués interferir en les eleccions catalanes al·legant assetjament personal a ell i la seva família, com si els líders independentistes i les seves famílies no haguessin estat empresonats, espiats, humiliats, arruïnats, per un estat que ell mateix dirigeix. I encara ha vingut a passejar-se per la colònia acompanyat del seu «delegado del gobierno en la província» per vigilar que tot està en ordre i sota control del seu «ordeno y mando». Amb el virrei Illa, Catalunya perilla. Catalans, a les urnes!