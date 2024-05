Passar per la vicepresidència

En l’època d’en Pujol es deia que els ciutadans d’aquestes comarques érem una mica masoquistes atès que com més malament ens tractaven els seus governs, més els votàvem. No sé si serà per un cert complexa d’inferioritat, però la veritat és que aquestes comarques mai han estat ben tractades pels governs de la Generalitat. Hi ha una excepció els governs Maragall i Montilla sí van mirar cap aquestes terres, probablement més que aquestes terres potser hauríem de parlar pel conjunt del territori del país. Qui no recorda els plans de Barris que suposaren una molt bona carretada de diners pels barris degradats, o l’aposta pels mestres i els metges. En el cas de Manresa el desdoblament de l’Eix transversal, l’autovia a Berga, o l’Eix diagonal cap Igualada, Vilafranca i Vilanova. O la gran ampliació de l’Hospital General de Manresa, que ha suposat un salt qualitatiu en la nostra sanitat.

Actualment possiblement estem passant la pitjor època. Els governs del procés s’han oblidat del país tot i no deixar de parlar-ne ni un instant. I l’actual, el que ha quedat d’aquell que va néixer amb la majoria per la independència, a part de no resoldre res, sembla que per aquest territori no existeix. No fa massa van anunciar amb tota solemnitat el traspàs de Rodalies de l’Estat a la Generalitat, resulta que l’R4 nord, la línia de Manresa queda al marge, serà per més endavant. De la C55 no cal parlar-ne, això sí, anuncien per la tardor la gratuïtat de l’autopista, que lluny que queda amb unes eleccions pel mig.

No se sabrà mai si en l’època del tripartit els consellers Valls i Huguet van tenir res a veure, però la veritat és que la comarca en va treure molt profit. Avui té més pes polític que mai i difícilment el tornarem a tenir igual. Tenir la vicepresidència del govern no és poca cosa, però de què ens ha servit? Quines aportacions ha fet l’actual govern de la Generalitat a Manresa i comarca? Res de res perdó, sí, la seva aportació al museu del Barroc que fins i tot bé del govern anterior.

La senyora Vilagrà a més de passejar-se per diferents actes que més ha fet d’especial per aquesta comarca? És molt trist tenir la vicepresidència de la Generalitat i que l’acció del govern al territori passi del tot desapercebuda, res que es pugui subratllar en aquests tres anys, ni un sol fet que pugui ser considerar extraordinari. I no serà que el nostre territori no tingui problemes, tot sabem encara que ens dolgui reconèixer, que Manresa i el seu entorn tenen problemes seriosos en el camp econòmic, que comença a ser urgent la creació i vinguda d’empreses que aportin valor afegit i, per tant, creïn riquesa. Algú pot dir que la Generalitat hagi ajudat a instal·lar una empresa puntera en aquesta comarca? Cap ni una, i a més ens dediquem a posar entrebancs a les que tenim.

No sé si en el pròxim govern tindrem una vicepresidència, però ens cal, gairebé més que l’aigua, que tinguem un govern que s’ocupi dels problemes d’aquest territori, dels problemes de la gent.