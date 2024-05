Davant de totes les portes / Xavier Serrano

No pots entrar de la mateixa manera a un bosc, a un museu, al mar, a una casa. Hi hauria d’haver una estora davant de totes les portes que ens obligués a aturar-nos. Massa sovint entrem i sortim dels espais sense saber com transformem els indrets que habitem i com ells ens modelen a nosaltres. Hi ha llocs on sempre s’està bé, on sempre volem tornar i no ens cal cap raó. Passa i prou, i passa més com menys hi penses. Són indrets que et frenen, que et fan aterrar físicament, que et donen coses i que te’n prenen, com totes les relacions. Et fan sentir vivament present, t’obliguen a deixar la raó a fora, a habitar l’estança, el tros de terra, l’habitació amb balcó, la sorra entre els peus, les pedres sota la sola de les sabates. No és estrany que hi hagi cases plenes d’objectes que pertanyen a d’altres cases –mons, ciutats allunyades, pobles que només hem visitat unes hores, relíquies de mans foranes. Costa deixar marxar els paratges que ens acullen sense emportar-nos-en un tros que ens recordi qui érem quan érem allà. El lloc i el temps són la mateixa cosa, un paisatge dins d’una bola de vidre on sempre neva i que guardem a la vitrina per si necessitem sacsejar-la.

De vegades, les cases museu són una càrrega feixuga pel visitant ocasional; no estem preparats per suportar el pes de la vida dels altres. Hi ha qui s’emporta pedretes de monuments històrics en ruïnes o que arrenquen plantes protegides canviant el paisatge per sempre. Una planta menys, una pedra menys. És poc. És molt. Si resta el resultat sempre és diferent. Transferència de matèria, que marxa, que vola, que es desplaça. Desig irrefrenable de posar-nos al damunt el paisatge que estimem i viure-ho tot dues vegades. Pedreta a pedreta es desmunta un mur i flor a flor es canvia el panorama com fa la noia que camina sobre l’asfalt i s’atura a recollir pipiripips al marge de la carretera amb una delicadesa subtil i antiga. Mentre el vent remou el sembrat del camp del costat, ella recull només tres flors, les ajunta i en fa un ram que posarà en un gerro amb aigua, tot i que ja sap que durarà ben poc. Cada primavera, aquesta flor silvestre, fràgil i de vermell intens, esclata als prats i és impossible que passi desapercebuda. Pels pagesos és una mala herba que també s’associa a la mort perquè creixia cada any en els camps on es lliuraven les batalles. Per a mi són els llums d’emergència que s’activen per fer-nos memòria d’on som, com el mal d’esquena quan fa massa estona que no ens movem de la cadira o la tristesa momentània quan la tassa, record d’un viatge, cau al terra i es trenca justament per la nansa.