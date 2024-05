Josep Benet i Berga

Josep Benet, advocat, historiador i polític va tenir una bona relació amb Berga i sobretot amb mossèn Ballarín, va estar refugiat a Queralt i amagat en els anys negres de la dictadura militar franquista gràcies al seu bon amic Mn. Ballarín. Benet té una gran col·lecció de llibres i en més d’un hi ha referències de Berga o dels berguedans. Voldria destacar-ne unes poques al seu llibre Memòries I de l’esperança a la desfeta 1920–1939, n’hi ha un parell de prou importants i que són molt desconegudes a casa nostra, com quan comenta en parlar de la seva mare, que era cosidora, i feia entre altres peces de roba, armilles «les quals destinava al sastre Huch (de Berga és clar). Em sembla recordar que els fills d’aquest Huch serien els creadors de l’empresa d’Autocars Julià».

Explicant les seves peripècies com escolanet al monestir de Montserrat narra «La bandera catalana era la nostra... després de construir un castell amb pedres, fang i fustam, [...] el coronarem amb una bandera catalana, [...] però es veia exterior. [...] el pare perfecte ens digué que havíem de treure-la immediatament, explicant-nos que, amb la seva exhibició en aquells moments, podíem perjudicar molt al monestir. [...] un escolà. [...] Jordi Camps, [...] proposar de substituir-la, per una altre que ell s’havia inventat. i la va dibuixar. Consistia en un arbre amb un fort tronc del qual sortien tres branques: una de molt frondosa, mentre les altres dues tenien poc fullam. Ens explicà que la primera branca corresponia al Principat, on la Renaixença era ja un fet i les altres dues al País Valencià i a les illes, on encara era en els inicis. [...] El significat d’aquesta bandera va ser el nostre gran secret. No sabíem [...] que acabàvem d’evocar aquell Pi de les Tres Branques, immortalitzat per Verdaguer en el seu poema, inspirat en la llegenda que conta que Jaume i, adormit a l’ombra d’aquell pi havia somiat que el seu regne també tindria branques».

Ara, potser, la més important aportació a la història de Berga la fa en el llibre Domènec Latorre, afusellat per catalanista publicat l’any 2003 on narra el procediment i les denúncies, evidentment també el nom i cognoms d’un sinistre personatge que el va denunciar amb totes les falsedats del món al batlle democràtic, elegit pel poble en les primeres eleccions de la república de Berga, Josep Maria Badia i Sobrevias.

Benet fou destacat dirigent de l’oposició democràtica a la dictadura militar franquista, membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i del Front Universitari Català; va ser i encara mai ningú l’ha pogut mai superar, el senador més votat de l’estat espanyol. També pel partit dels comunistes catalans el PSUC va ser candidat a ser president de la Generalitat de Catalunya en una moció de censura... la història catalana del segle XX, segurament no seria com ha estat sense la presència i intervenció directa de Benet. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya ...

Vaig tenir la sort de poder tenir una bona relació personal amb ell els darrers anys de la seva vida i em va poder ajudar en tot el que li vaig demanar.